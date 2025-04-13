В польском лесу обнаружили загадочный объект. Вероятно, это фрагмент военного самолета

Место находится под польской охраной

Вечером 12 апреля 2025 года вблизи села Витшищи, что в Лодзьком воеводстве Польши, обнаружили фрагмент, который, по предварительным оценкам, может быть частью военного самолета. Информация была передана правоохранителям, которые приступили к проверке и следственным действиям.

Об этом сообщила польская военная полиция. По предварительному анализу, в лесу был найден обломок, внешне напоминающий фрагмент вооружения. Вероятно, он пролежал там около 20 лет.

"Предыдущий анализ указывает на то, что деталь, похожая на фрагмент вооружения, могла пролежать в лесу до 20 лет, на что указывает ее состояние", — добавили в учреждении.

Обломок от, вероятно, военного самолета изъяли польские специалисты для дальнейшего исследования. Его тщательно обследуют саперы.

Территория вокруг места находки размещается под усиленной охраной полиции и военной службы правопорядка (Żandarmeria Wojskowa), а следственные действия производятся в рамках статьи 308 Уголовного процессуального кодекса Польши.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Польше обнаружили загадочный воздушный шар. Неизвестный объект был найден у границы с Калининградом, поэтому он вполне мог залететь с территории России.