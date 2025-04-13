Что оказалось в эпицентре удара россиян в Сумах: Лубинец рассказал, куда попал враг

Мир должен отреагировать на эту трагедию срочными действиями, считает Лубинец

Ракетный удар по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля, пришелся по центру города. В эпицентре удара оказалось, в том числе, помещение регионального Центра защиты прав человека.

Об этом в своем Telegram-канале пишет Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил: "Наше Представительство полностью разрушено".

"Погибли и получили ранения многие люди. Точное количество устанавливается. Это цинизм высочайшего уровня. Это умышленное уничтожение мирного населения — в выходной, когда люди выходят на улицу, когда они меньше всего защищены. Соболезнование родным. Вечная память…", — пишет Лубинец.

Он также считает, что мир не имеет права молчать, видя эту трагедию.

"Лучшая реакция – это срочные действия!", — подытожил он.

На фотографиях видно, что в результате атаки поврежден Конгресс-центр СумГУ.

СумГУ — что известно об этом месте

Конгресс-Центр СумГУ – современное универсальное пространство для проведения разноформатных мероприятий: конференций, форумов, круглых столов, тренингов, конкурсов, презентаций, выставок на базе 14 тематических залов с современным мультимедийным и звуковым оборудованием.

В Конгресс-центре работает филиал библиотеки СумГУ, стать читателем которого может любой желающий. Библиотека специализируется на экономической, правовой и медицинской литературе.

СумГУ на карте

Региональный Центр защиты прав человека — что это

Региональные общественные приемные омбудсмена есть во многих украинских городах, включая Сумы.

Это место — представительство Офиса омбудсмена.

В сумах он находился неподалеку от СумГУ.

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