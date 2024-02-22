Блогер проверил, действительно ли Tesla Cybertruck может двигаться по воде: пикап поврежден (видео)

Распиаренный пикап Илона Маска начал разваливаться на ходу

По заявлениям Илона Маска, Tesla Cybetruck имеет целый ворох интересных функций и систем. Например, Wade Mode – опция, которая должна облегчить передвижение по воде.

Чтобы активировать функцию, нажмите переключатель на информационно-развлекательной системе. Посредством воздуха электромобиль создаст давление в батарее, чтобы туда не попала вода, а пневматическую подвеску поднимет выше. Согласно заявлениям Tesla, Cybertruck может ехать по воде глубиной 78 сантиметров. Но первые же серьезные испытания он не выдержал, пишет Insideevs.

Как тестировали пикап

Блогер TechRax проверил пикап на прочность. Он опубликовал видео, в котором двигается по воде. Похоже, это затопленная часть дороги.

Когда он закончил испытание, показал, что передняя левая пластиковая колесная арка начала отваливаться. Крышка сцепного устройства прицепа тоже не на месте.

Через несколько часов после того, как эксперимент был завершен, кнопки, открывающие и закрывающие дверь багажника и его крышку, не работали. На них попала вода.

Следует справедливо отметить, что водитель авто слишком резко загнал пикап в воду. Следовало бы сделать это плавнее. Тогда, вероятно, колесная арка не загнулась бы. Так можно было избежать повреждения.

Ранее Телеграф писал, что после нескольких дождей пикап Tesla Cybetruck начал ржаветь. В Сети появилось очень много жалоб на эту проблему.