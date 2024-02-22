Блогер перевірив, чи дійсно Tesla Cybertruck може рухатись по воді: пікап пошкоджено (відео)

Розпіарений пікап Ілона Маска почав розвалюватись на ходу

За заявами Ілона Маска, Tesla Cybetruck має цілу купу цікавих функцій та систем. Наприклад, Wade Mode — опція, що повинна полегшити пересування по воді.

Щоб активувати функцію, потрібно натиснути перемикач на інформаційно-розважальній системі. За допомогою повітря електромобіль створить тиск у батареї, щоб туди не потрапила вода, а пневматичну підвіску підніме вище. Згідно з заявами Tesla, Cybertruck може їхати по воді глибиною у 78 сантиметрів. Та перші ж серйозні випробування він не витримав, пише Insideevs.

Як тестували пікап

Блогер TechRax перевірив пікап на міцність. Він опублікував відео, у якому рухається по воді. Схоже, це затоплена частина дороги.

Коли він закінчив випробування, то показав, що передня ліва пластикова колісна арка почала відвалюватись. Кришка зчіпного пристрою причепа також не на місці.

Через кілька годин після того, як експеримент було завершено, кнопки, що відчиняють і зачиняють двері багажника і його кришку, не працювали. На них потрапила вода.

Варто справедливо зазначити, що водій авто занадто різко загнав пікап у воду. Варто було б зробити це плавніше. Тоді, ймовірно, колісна арка не загнулась би. Так можна було б уникнути пошкодження.

Раніше "Телеграф" писав, що після кількох дощів пікап Tesla Cybetruck почав іржавіти. У Мережі з'явилось дуже багато скарг на цю проблему.