McLaren создал новый кабриолет: суперкар стоит 275 тысяч долларов (фото)

Этот автомобиль станет одним из самых дорогих в линейке McLaren Artura

McLaren анонсировал создание нового гибридного суперкара Artura еще два года назад. Он должен был выйти в прошлом году, но производитель столкнулся с проблемами качества, поэтому вынужден был отложить поставки.

А теперь компания наконец-то смогла расширить модельный ряд своей линейки кабриолетом. В сравнении с купе, кабриолет McLaren Artura Spider получил некоторые обновления. В частности, его конструкцию полностью пересмотрели для создания выдвижной жесткой крыши. Об этом пишет Motor1.

McLaren Artura Spider 2025: все характеристики и дизайн

Под капотом в автомобиле – 3-литровый гибридный двигатель M630 V6 с двойным турбонаддувом. Он выдает впечатляющие 690 лошадиных сил. Это на 19 лошадиных сил больше, чем раньше. Автоматическая коробка передач – восьмиступенчатая, она переключается на 25% быстрее. Автомобиль развивает 205 километров в час, а до первой сотни разгоняется всего за 3 секунды.

Автомобиль имеет аккумулятор на 7,4 кВт⋅ч, что дает 34 км запаса хода. Но самым интересным в автомобиле есть новая аэротермическая система охлаждения. В дизайне интересны легкие алюминиевые суппорты и углеродно-керамические диски.

Выдвижная крыша открывается или закрывается за 11 секунд. Также можно выбрать вариант с электрохроматической стеклянной панелью.

Поставки начнутся в середине года. Цены стартуют от 273 тысяч долларов в 5 стандартных цветах.

Как писал ранее Телеграф, британцы представили бюджетный аналог Volkswagen Polo. На европейском рынке этот автомобиль должен появиться уже в следующем месяце.