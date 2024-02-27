McLaren створив новий кабріолет: суперкар коштує 275 тисяч доларів (фото)

Цей автомобіль стане одним з найдорожчих у лінійці McLaren Artura

McLaren анонсував створення нового гібридного суперкара Artura ще два роки тому. Він мав вийти минулого року, але виробник зіштовхнувся з проблемами з якістю, тому змушений був відкласти постачання.

А тепер компанія нарешті змогла розширити модельний ряд своєї лінійки кабріолетом. У порівнянні з купе, кабріолет McLaren Artura Spider отримав деякі оновлення. Зокрема, його конструкцію повністю переглянули для створення висувного жорсткого даху. Про це пише Motor1.

McLaren Artura Spider 2025 року: усі характеристики та дизайн

Під капотом в авто — 3-літровий гібридний двигун M630 V6 з подвійним турбонаддувом. Він видає вражаючі 690 кінських сил. Це на 19 кінських сил більше, ніж раніше. Автоматична коробка передач — восьмиступенева, вона перемикається на 25% швидше. Автомобіль розвиває 205 кілометрів за годину, а до першої сотні розганяється всього за 3 секунди.

Автомобіль має акумулятор на 7,4 кВт/год, що надає 34 км запасу ходу. Але найцікавішим в автомобілі є нова аеротермічна система охолодження. У дизайні цікавинками є легкі алюмінієві супорти та вуглецево-керамічні диски.

Висувний дах відчиняється або зачиняється за 11 секунд. Також можна вибрати варіант з електрохроматичною скляною панеллю.

Постачання почнуться в середині року. Ціни стартують від 273 тисячі доларів у 5 стандартних кольорах.

Як писав раніше "Телеграф", британці представили бюджетний аналог Volkswagen Polo. На європейському ринку цей автомобіль повинен з'явитися уже наступного місяця.