В Украине продали разбитую BMW с голографическим дизайном: цена может удивить

Оказывается, автомобиль разбили уже второй раз

Казалось бы, полностью разбитый автомобиль может быть продан только на металлолом или запчасти. Однако, как оказалось, иногда за него можно выручить еще и неплохие деньги.

К примеру, этот BMW 3 Series выставили на продажу за 12 тысяч долларов. И на автомобиль очень быстро нашелся покупатель. Соответствующее объявление размещено на странице autobazar_ua1.

Этот BMW 3 Series обтянут голографической пленкой. Ранее он разъезжал по улицам Полтавы, пока не попал в ДТП. Как видим на фото, автомобиль получил значительные повреждения. Похоже, двигатель находится в неисправном состоянии. Также скомканный капот, треснувшее лобовое стекло, есть повреждения на боковых частях авто. Пробег автомобиля, как отмечает владелец, составляет 155 тысяч километров.

Согласно базе номеров, автомобиль перерегистрировали на предыдущего владельца только в ноябре прошлого года. А до того он уже был избит, и тоже в "передок". Тогда он не получил таких существенных повреждений, как сейчас. Похоже, предыдущий владелец в Украине смог проехать всего 15 тысяч километров, ведь при продаже с аукциона на одометре авто было всего 87 тысяч миль (около 140 тыс. км)

BMW 3 Series: технические характеристики автомобиля

BMW 340i 2015 является частью популярного ряда BMW 3 Series и представляет собой спортивный седан с высокой производительностью и роскошным дизайном. Автомобиль оснащен мощным 3.0-литровым бензиновым двигателем, позволяющим достигать удивительной мощности и динамики на дороге.

Дизайн BMW 340i поражает элегантностью и спортивностью. Современные линии кузова, характерные для BMW, сочетаются с роскошным интерьером, где используются высококачественные материалы и современные технологии.

BMW 3 Series всегда отличался отличной управляемостью и спортивной динамикой, и 340i – не исключение. В целом, BMW 340i 2015 является представителем высокопроизводительных и стильных автомобилей, сочетающих спортивные характеристики с роскошным дизайном.

Что касается цены, то на внутреннем рынке Украины такую модель в исправном состоянии можно приобрести по цене минимум 23 тысяч долларов. То есть "битый" экземпляр оценили почти в 50% стоимости авто. В комментариях пользователи соцсетей считают такую цену слишком завышенной. Максимум, сколько стоит этот автомобиль, по мнению комментаторов, это 2 тысячи долларов, ведь двигатель BMW очень дорогой — около 8 тысяч в американской валюте. Публикуем самые интересные, по нашему мнению, комментарии.

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