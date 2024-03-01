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В Украине продали разбитую BMW с голографическим дизайном: цена может удивить

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
BMW 3 Series Новость обновлена 01 марта 2024, 15:29
BMW 3 Series. Фото auto.ria.com

Оказывается, автомобиль разбили уже второй раз

Казалось бы, полностью разбитый автомобиль может быть продан только на металлолом или запчасти. Однако, как оказалось, иногда за него можно выручить еще и неплохие деньги.

К примеру, этот BMW 3 Series выставили на продажу за 12 тысяч долларов. И на автомобиль очень быстро нашелся покупатель. Соответствующее объявление размещено на странице autobazar_ua1.

Этот BMW 3 Series обтянут голографической пленкой. Ранее он разъезжал по улицам Полтавы, пока не попал в ДТП. Как видим на фото, автомобиль получил значительные повреждения. Похоже, двигатель находится в неисправном состоянии. Также скомканный капот, треснувшее лобовое стекло, есть повреждения на боковых частях авто. Пробег автомобиля, как отмечает владелец, составляет 155 тысяч километров.

BMW 3 Series 340

Согласно базе номеров, автомобиль перерегистрировали на предыдущего владельца только в ноябре прошлого года. А до того он уже был избит, и тоже в "передок". Тогда он не получил таких существенных повреждений, как сейчас. Похоже, предыдущий владелец в Украине смог проехать всего 15 тысяч километров, ведь при продаже с аукциона на одометре авто было всего 87 тысяч миль (около 140 тыс. км)

BMW 3 Series: технические характеристики автомобиля

BMW 3 Series 340

BMW 340i 2015 является частью популярного ряда BMW 3 Series и представляет собой спортивный седан с высокой производительностью и роскошным дизайном. Автомобиль оснащен мощным 3.0-литровым бензиновым двигателем, позволяющим достигать удивительной мощности и динамики на дороге.

Дизайн BMW 340i поражает элегантностью и спортивностью. Современные линии кузова, характерные для BMW, сочетаются с роскошным интерьером, где используются высококачественные материалы и современные технологии.

BMW 3 Series всегда отличался отличной управляемостью и спортивной динамикой, и 340i – не исключение. В целом, BMW 340i 2015 является представителем высокопроизводительных и стильных автомобилей, сочетающих спортивные характеристики с роскошным дизайном.

BMW 3 Series разбит
BMW 3 Series капот

Что касается цены, то на внутреннем рынке Украины такую модель в исправном состоянии можно приобрести по цене минимум 23 тысяч долларов. То есть "битый" экземпляр оценили почти в 50% стоимости авто. В комментариях пользователи соцсетей считают такую цену слишком завышенной. Максимум, сколько стоит этот автомобиль, по мнению комментаторов, это 2 тысячи долларов, ведь двигатель BMW очень дорогой — около 8 тысяч в американской валюте. Публикуем самые интересные, по нашему мнению, комментарии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США на свалке обнаружили 6-метровый уникальный Cadillac. Ему 65 лет.

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