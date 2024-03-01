Длина 6 метров и мощный двигатель: на свалке обнаружили 65-летний уникальный Cadillac (фото)
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Несмотря на его далеко не идеальное состояние, за него хотят получить немалые деньги
В штате Техас, США, был обнаружен редкий Cadillac DeVille в кузове универсал 1959 года выпуска. Этот уникальный в своем роде автомобиль имеет длину около шести метров и может похвастаться мощным двигателем V8.
Что представляет собой Cadillac DeVille
Как сообщает Autoevolution, этот экземпляр был построен на двух автомобилях: Cadillac DeVille 1959 и Oldsmobile Fiesta. Универсал теперь оснащен гибридным шасси, состоящим из передней части Cadillac DeVille и Oldsmobile шасси от брандмауэра на задней части.
Автомобиль сохранил все знаковые черты дизайна Cadillac 1959 года, в том числе мощные задние плавники и турбообразные углы заднего бампера. Дверь багажника открывается в сторону.
Cadillac серийно не выпускал универсалы до 2010 года, но такие модели создавали и выпускали малыми партиями специализированные кузовные ателье. Большинство из них использовались в качестве карет скорой помощи, однако существовали и роскошные семейные автомобили — один универсал Cadillac даже заказал себе Элвис Пресли.
Что касается состояния, то оно у автомобиля оставляет желать лучшего – с кузова содрана краска, в салоне повреждена отделка, а двигатель вообще отсутствует. Этот универсал был оборудован 6,4-литровым 325-сильным V8 и 4-ступенчатой автоматической КПП. Впрочем, несмотря на возникшие проблемы, этот Cadillac выставили на продажу и хотят за него получить 35 000 долларов.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что "с молотка" пустят роскошный Cadillac, на котором ездил Джо Байден. Его пробег составляет 26 тысяч км.