Сверхсовременные технологии – не всегда хорошо: производителей авто заставят вернуть обычные кнопки в салон

Водители отвлекаются, пока ищут нужную функцию в меню

В современных автомобилях большие экраны заменили обычные кнопки. Однако их нужно будет вернуть, если автопроизводитель хочет получить максимальные оценки безопасности по версии Euro NCAP для своих моделей авто.

Дело в том, что в 2026 году вступят в силу новые правила, согласно которым баллы за безопасность будут сниматься с авто, не имеющих элементов управления традиционной формы. Об этом пишет Motor1.

Подробности требования

Программа, оценивающая уровень безопасности авто, снизит рейтинг моделей, не имеющих кнопок или ручек для таких функций как аварийка, указатель поворота, звуковой сигнал, экстренный вызов и т.д.

Что касается последней функции, то она уже несколько лет обязательна в ЕС. Опция самостоятельно может набрать номер экстренной помощи, если поняла, что произошла серьезная автомобильная авария.

Следует отметить, что не все марки авто полностью отказались от физических кнопок управления, следуя высоким технологиям. Например, у Hyundai и Toyota достаточно простая компоновка кнопок на приборной панели. И это устраивает большинство автовладельцев. А некоторые производители авто, например Ineos Grenadie, даже перестарались, внедрив слишком большое количество кнопок в салон. Поэтому, вероятно, автобрендам нужно будет найти золотую середину между экранами и кнопками.

Салон Ineos Grenadie

Сейчас чрезмерное использование сенсорных экранов является проблемой, считает Мэтью Эвери, директор по стратегическому развитию Euro NCAP. Он говорит, что сейчас многие производители переносят ключевые элементы управления на экраны. Это заставляет водителей отвлекаться от дороги. Ведь, чтобы включить нужную функцию, иногда необходимо долго искать ее в меню.

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