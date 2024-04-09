В Украине существенно вырос один из видов топлива: какие актуальные цены на АЗС

Заправить авто становится все дороже

Украинские АЗС во вторник, 9 апреля, скорректировали цены на бензин, дизель и автогаз. Так, их стоимость снова была пересмотрена в сторону удорожания.

Об этом сообщает Консалтинговая группа "А-95". Сразу отметим, что больше всего прибавил в цене "премиальный" бензин марки А-95. Единственным подешевевшим топливом является автогаз.

Как изменилась средняя цена на топливо в Украине

В частности, самый дорогой вид топлива – А-95+ – прибавил в цене 24 коп./литр. Теперь его средняя стоимость составляет 57,74 грн/литр. Обычный А-95 подорожал на 14 коп./литр – 54,29 грн/литр. А-92-й, в свою очередь, теперь стоит 51,31 грн/литр (+1 коп./литр). Что касается дизеля, то теперь его цена – 54,52 грн/литр (+7 коп./литр). Сжиженный газ, между тем, стоит 28,06 грн/литр. Он в стоимости подешевел на 1 коп./литр.

Что касается цены на топливо на АЗС, то дешевле всего стоит заправиться премиальным А-95 можно в сети "Авиас" (53,45 грн/литр). Далее следует ZOG (53,50 грн/литр). На 49 коп./литр дороже стоит заправиться в сети Luxwen (53,99 грн/литр). Имейте в виду, что эти сети далеко не в каждом регионе страны.

Если брать во внимание А-95, то здесь самая дешевая цена на "Авантаж 7" — 49,95 грн/литр. На 4 коп./литр дороже заправиться им на "Маркете" (49,99 грн/литр). 50,30 грн/литр стоит А-95 на "Факторе", 51 грн/литр — стоимость на ZOG.

А-92, в свою очередь, дешевле всего стоит на "Маркет" (49,69 грн/литр). Далее следует ZOG — 50 грн/литр. По 50,40 грн/литр А-92 стоит на Marshal и RLS. 50,48 грн/литр стоит этот вид горючего в сети "Кворум".

Дизельное топливо, тем временем, дешевле всего стоит на "Факторе" (48 грн/литр). Далее следуют: 49,95 грн/литр — "Авантаж 7", 49,99 грн/литр — "Маркет" и "БРСМ-Нефть" — 50,85 грн/литр. Что касается сжиженного газа, то он дешевле всего стоит в сети Green Wave — 26,30 грн/литр. До 27 грн/литр им также можно заправиться на: Marshal – 26,62 грн/литр, Motto – 26,98 грн/литр, Ovis – 26,99 грн/литр, RLS – 26,70 грн/литр, Rodnik – 26 ,99 грн/литр, "Авантаж 7" — 26,45 грн/литр, "Катрал" — 26,97 грн/литр и "Кворум" — 26,98 грн/литр. Вашему вниманию цены на украинских АЗС на топливо.

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