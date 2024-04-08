Отдельный вид топлива подорожает в 2,4 раза при введении акцизов на уровне ЕС

Это однозначно больно ударит по кошелькам украинцев

Согласно плану правительства, ставки акцизного налога будут увеличены до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Это необходимая мера, вызванная получением Украиной статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

План будет внедряться в течение 4 лет – первое поднятие акцизов состоится уже во второй половине этого года. Согласно графику, к 2028 году акциз на бензин подорожает с 213,5 до 359 евро за тысячу литров, то есть в 1,7 раза. Акциз на дизтопливо подорожает больше всего — со 139 до 330 евро больше. Акциз на автогаз подорожает меньше с 59 до 70 евро за тысячу литров.

При условии, что курс евро будет оставаться таким же, как сегодня, бензин подорожает на 7 гривен, дизтопливо почти на 10. Меньше всего добавит в стоимости газ - 0,9 гривны.

Что касается первого удорожания, которое планируется уже во второй половине 2024 года, то, по прогнозам президента Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонида Косянчука, бензин сразу подорожает на 1,5 грн/литр, дизель — почти на две гривны, а сжиженный газ — на 18 копеек. Эксперт считает, что это решение является дополнительным давлением на потребителей и отразится на кошельках обычных украинцев.

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