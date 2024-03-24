Народний депутат Олексій Гончаренко про "візит" до Польщі російської ракети

Сьогодні зранку під час ракетного обстрілу України одна з російських ракет залетіла на територію Польщі.

Я хочу нагадати, що вже не перший випадок таких "помилкових" маневрів російських ракет. Це було неодноразово в Польщі, Румунії, Молдові.

Але мене трохи здивувала цього разу реакція Польщі. Тобто ракета залетіла у повітряний простір і що відбувається? Нічого. Як сказав міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш її могли б збити, але не стали, бо "не було ознак, що ракета має цілі на польській території".

Летить ракета, яка може десь впасти, когось вбити, але нічого страшного вона транзитом — це як? Що це за, вибачте, "терпіли"? І ще питання, а що у Польщі не стоїть на кордоні ППО?

І вот тепер побачивши таку реакцію, що робитиме Путін? Він провокуватиме ще більше, бо значить "це можна" і йому за це нічого не буде. Чим більше ми будемо боятись десь там задіти Росію, не вдарити по НПЗ російським, тим більше ця імперія зла буде нагліти. Настав час вже показувати зуби й не боятися.

Ну і ще, такі атаки мають стати ще одним сигналом, що від підтримки України залежить і ваша ж безпека. Не хочете збивати самі — тоді дайте нам більше ППО і зброї, ми зробимо це за вас.

Джерело: особистий Telegram-канал Олексія Гончаренка.