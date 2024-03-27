Журналіст, засновник інтернет-ресурсу NewsRoom Павло Федосенко розповів про російський обстріл Харкова

"Клас". Касса самообслуговування.

Курку пробив. Яйця. Жуйку. Овочі.

Як в'ї*е!.. Усі сіли. Ну й я сів. Щось посипалося з даху. Усі побігли.

А я думаю, нафіга? Ну вже ж в'ї*ало. А вдруге в‘ї*е? А куди? Ніхто ж не знає.

Подивився на вхід, там вже тиснява. А в мене з 24 лютого алергія на скупчення людей.

До того ж, каси почали вимикати, а я ківі не пробив.

Склав уже, оплатив, вийшов. Прильот — в 250 метрах.

Просто поміж двох п’ятиповерхівок. Просто на дитячий майданчик.

Загиблий, поранені, вирва.

Вже потім виявляється, що це був якийсь чи то КАБ з мотором, чи щось схоже.

У мережі — істерика.

"Нам пи*да! КАБи, КАБи!".

Подумки гірко посміхаюся.

Харків’яни настільки суворі, що їх можуть налякати тільки KAБи. Від "Шахедів", С300, "Ickандерів" вже ніхто померти не боїться. Бачили ми ваші "Ickaндери"!

Це Харків, біч!

Тут бояться тільки KAБів.

І трохи менше — ядерки.

27.03.2024. Місто-залізобетон.

Джерело: пост Федосенко у Facebook