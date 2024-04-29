Військово-політичний оглядач розповів, де і скільки військових російські окупанти втратили у квітні

Російське окупаційне угруповання в Україні за квітень... скоротилося.

Цікаве явище зараз відзначається у зоні бойових дій із російськими окупаційними військами. Річ у тому, що з початку квітня їх загальна чисельність саме в зоні БД скоротилася майже на 10 тисяч.

Так, станом на кінець квітня угруповання РОВ в Україні обчислюється у 466 тисяч тіл. Своєю чергою, на початок квітня окупантів в Україні було понад 475 тис. Таке разюче скорочення відзначається вперше за більш як два роки активних бойових дій.

За групами військ ситуація така.

ГВ "Дніпро", зона відповідальності лівобережна Херсонщина та Запорізька область – найчисленніша.

На початок квітня було трохи більш як 129 тис., станом на сьогодні – понад 129,5 тис. тіл.

ГВ "Оборони Криму", тут все зрозуміло із зоною. Була 13,5 тис. тіл, на сьогодні – ті самі 13,5 тис. тіл.

ГВ "Схід", зона відповідальності південний захід Донецької області, частина східної Запорізької. Я її називаю ГВ "Затичка", оскільки її функціонал приблизно саме такий.

На початок квітня 51,5 тис. тіл, на сьогодні – 51,5 тис. тіл. Майже без змін.

ДВ "Південь", зона відповідальності Донецька область, найбільш боєздатна та агресивна ГВ.

Було 113,5 тис. тіл, зараз – 114 тис. тіл. Незначний приріст, але при цьому в її складі продовжують залишатися підрозділи передислоковані із зони відповідальності ДВ "Центр".

ГВ "Центр", зона відповідальності – Лиманський напрямок, основна локація – Кремінна.

Було 87,5 тис. тіл, на сьогодні – 86 тис.

ГВ "Захід", зона відповідальності – Куп’янське спрямування, і з деяких пір більша частина Лимано-Купянської осі. Група із найбільшою танковою компонентою серед усіх.

Було понад 81 тис. тіл, на сьогодні – 71,5 тис. тіл. Значне скорочення, як через втрати, так і через реорганізації та передислокації.

Окремо хотів би відзначити новосформовану ГВ "Північ", створену на базі груп прикриття кордону "Брянськ", "Курськ" та "Білгород". До реформи їх чисельність була 35,5 тис. тіл, а станом на сьогодні – 49,5 тис. тіл. Приріст на 10 тис. тіл, але при цьому такої чисельності недостатньо для повноцінного контролю наявного кордону з Україною, не кажучи вже про загрозу вторгнення та захоплення Харкова, Сум або Чернігова. Крім того, наголошу, що ця ГВ знаходиться поза зоною бойових дій.

Таким чином, можна констатувати, що російське командування не може повноцінно вирішити завдання із накопиченням людського ресурсу через високий рівень втрат. При необхідності швидкого посилення однієї з ГВ на якомусь напрямку використовуються не стільки резерви, скільки ресурс інших ГВ.

Все це вказує на неминучість посилення мобілізації на росії, нинішній рівень якої командування РОВ абсолютно не влаштовує і не дозволяє одночасно компенсувати втрати в нуль, так і нарощувати присутність в зоні БД і формувати нові підрозділи на території самої Росії. Тільки щось одне або півтора, за рахунок вже наявного ресурсу.

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка.