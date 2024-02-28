Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, чому чисельність російських окупантів в Україні скоротилася

Тенденція з чисельністю РОВ.

Станом на початок лютого угруповання РОВ в Україні становило понад 470 тисяч тіл. Станом на кінець лютого ця чисельність знизилася майже до 466 тисяч.

Хтось може сказати, мінус 4 тисячі на місяць за такої чисельності – це ніщо, але – ні. Важливо розуміти, як ця чисельність формувалася і за рахунок чого, початкове угруповання в 180 тисяч зросло до 470 тис.

Справа в тому, що угруповання РОВ в Україні протягом двох років невпинно зростало. Майже щомісяця воно не зменшувалося, а збільшувалося на +5, +10, +20 тисяч, але зростало за рахунок не тільки стабільної компенсації втрат, а й додаткової відправки людського ресурсу до зони БД.

За довгий час у чисельному вираженні це перший випадок такого скорочення.

Так само відзначається протягом місяця скорочення механізованої компоненти, особливо ББМ та ствольної артилерії. За місяць кількість ББМ у РОВ скоротилася на 200 одиниць, а арт-систем майже на 600 стволів!

Зазначу, це все відбувається як при працюючому ВПК та постійних постачаннях техніки, так і мобілізаційних процесах, які оперативно вирішують питання з людськими втратами.

Зважаючи на все, деякі механізми в цій налагодженій системі компенсації втрат і нарощування потенціалу стали давати збій і лютий 2024 року стане першим за довгий час місяцем, який командування РОВ закриє за рядом показників у "мінусі".

Джерело: Telegram Олександра Коваленка