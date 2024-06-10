Російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Неврозов прокоментував результати виборів до Європарламенту

Результатами виборів до Європарламенту, як завжди, всі незадоволені. І ліві, і праві, і червоні, і сизі. Усі скиснули, щеряться і поскулюють.

Тріумфу ні в кого немає. Скрізь і у всіх просто якийсь "результатик", що не дає змоги самочинно крутнути "штурвал історії".

Втім, Європарламент уже звик до своєї беззубості та декоративності.

Якщо НАТО колективна кольчуга Європи, то Європарламент — її спільний фрак.

Єврофігуранти, що набилися в нього, постійно пхаються, лоскочуть один одного і колективно пітніють.

Якимись доленосними правами Європарламент не наділений.

Проте, трибуна його висока і поливання з неї помиями — для того, кого поливають, дуже болісне.

Як сцена для талановитих політичних акторів він дуже гарний, але сам жодних обдарувань на своєму майданчику не виростив.

Радість росіян від "нового складу" Європарламенту пояснюється лише їхньою винятковою тупістю та сірістю. Втім, і Європарламент і сама Європа — для РФ інший, недосяжний вимір, у який вона тепер уже не потрапить ніколи.

Росія сама обрала життя на політичному смітнику та узбіччі.

Джерело: Телеграм-канал Олександра Невзорова