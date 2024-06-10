Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Неврозов прокомментировал результаты выборов в Европарламент

Результатами выборов в Европарламент, как всегда, все не довольны. И левые и правые и красные и сизые. Все скисли, щерятся и поскуливают.

Триумфа ни у кого нет. Везде и у всех просто некий "результатик", не дающий возможности самочинно крутануть "штурвал истории".

Впрочем, Европарламент уже привык к своей беззубости и декоративности.

Если НАТО — коллективная кольчуга Европы, то Европарламент — ее общий фрак.

Набившиеся в него еврофигуранты постоянно пихаются, щекочут друг друга и коллективно потеют.

Какими либо судьбоносными правами Европарламент не наделен.

Однако, трибуна его высока и поливание с нее помоями — для поливаемого весьма болезненно.

Как сцена для талантливых политических актеров он очень хорош, но сам никаких дарований на своей площадке не вырастил.

Радость русских от "нового состава" Европарламента объясняется лишь их исключительной тупостью и серостью. Впрочем, и Европарламент и сама Европа — для РФ другое, недостижимое измерение, в которое она теперь уже не попадет никогда.

Россия сама выбрала жизнь на политической помойке и обочине.

Источник: Телеграм-канал Александра Невзорова