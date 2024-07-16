Долго тянули, но наконец: в Раде приняли окончательное решение о переводе часов

Уже известно, когда переведут часы в последний раз

В Украине отменен переход на зимнее и летнее время, ведь парламент принял законопроект №4201. Последний перевод часов состоится в октябре 2024 года.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Соответствующее решение поддержал 261 депутат.

"То есть в этом году мы еще в последнее воскресенье (27-го) октября переведем стрелки на зимнее время и дальше перевода на летнее время с 2025-го и дальше не будет", — написал нардеп.

То есть в конце марта 2025 года и дальше часы на летнее время больше не будут переводить.

Отметим, что с 2019 года в Украине активно поднимался вопрос об отмене перевода времени. Однако в 2021 году ВР не поддержала законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине". Тогда же законопроект был направлен на доработку в Комитет по экономическому развитию. В октябре 2021 года нардеп Руслан Стефанчук, автор документа, заявил, что народные депутаты вернутся к обсуждению вопроса позже.

В октябре 2023 рассмотрение отмены перехода на зимнее время возобновили, одной из причин стало то, что после перехода в Украине увеличивается потребление электроэнергии. Однако вопрос второго чтения не поднимался до 2024 года, в то же время, по словам Железняка, разбирательство состоится в скором времени.

Ранее "Телеграф" писал, что Рада приняла правки к законопроекту, предусматривающему освобождение от пошлины и НДС оборудования для энергетики.