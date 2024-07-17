Журналист, блогер и бывший нардеп специально для "Телеграфа" рассказывает о плюсах и минусах перехода на зимнее время

Депутаты Верховной Рады Украины упразднили лето. Ну, не то, чтобы прямо лето, а – летнее время.

Лучше бы они отменили 40-градусную жару, но имеем, что имеем.

Оно, конечно, от такой погоды всех немного попаяло, и депутаты ВР – не исключение из этого правила. Они – тоже люди.

В любом случае – это крепкое хозяйственное решение, последствия которого трудно переоценить. Это очень полезно для народного хозяйства, инвестиций, удоев, накосов, повышения жирности масла и сметаны, яйценосности кур.

Мне лично это решение не нравится, потому что это – "нарратив" Кремля. Москва часы не переводит. В Московии вообще время пошло наоборот, но это – нюансы.

Мы должны быть с Европой.

С другой стороны, я знаю многих людей, которые конкретно страдают переводом часов дважды в год. Для них это как джетлаг. А есть люди, которым оно абсолютно "по барабану", как, например, – мне. Еще есть и третья категория населения, которое вообще не знает, что какие-то часы когда-то куда-то переводят.

Законопроект 4201 внес на рассмотрение ВР спикер Руслан Стефанчук и за него проголосовало 268 депутатов. Осенью этого года часы мы переведем в последний раз.

Переводить часы на зимнее и летнее время придумал тогда еще посол США во Франции Бенджамин Франклин. Случилось это в 1784 году. Он считал, сколько люди тратят времени на сон утром, и сколько сжигают свеч, прежде чем уйти спать.

А в первый раз часы перевели в Великобритании, в 1908 году.

Часы переводят по двум причинам. Соответствие биологическому календарю времени и с целью экономии электроэнергии, что для Украины сейчас чрезвычайно актуально.

Какие-то ученые исследовали, что переход на летнее и зимнее время действительно сэкономит электроэнергию, но – не существенно. И эта традиция негативно влияет на здоровье людей из-за принудительной перестройки биологических ритмов организма. Влияет на сон, влияет на работоспособность, а потому сводит ту "сберегательность" в минус.

Кроме нас, часы не переводят в Японии, Исландии, Казахстане, Грузии.

Даже Европарламент принял предварительное решение о непереводе часов на континенте с 2021 года. Но это его решение до сих пор висит в воздухе, потому что "некогда".

То есть, ничего особенного страшного не случилось, может оно и на пользу.

Речь здесь о другом. Речь не о времени. Речь о том, что этот парламент себя пересидел. Время – это единственный субстрат, на который может еще как-то влиять действующий украинский парламент. Ну, еще может, – на простор, Парламент пошел в метафизические измерения.

Решение Верховной Рады об отмене летнего времени похоже на старый и бородатый анекдот о борделе. Не мебель нужно менять, а контингент!