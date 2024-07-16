Скасування переходу на літній час: що саме зміниться для українців

У цього рішення є свої підводні камені

В Україні остаточно скасували перехід з зимового на літній час. У вівторок, 16 липня, Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №4201.

"Телеграф" розбирався, що саме тепер зміниться для українців. Чи потрібно буде ще раз переводити стрілки годинника цього року.

Варто нагадати, що питання про скасування переведення часу в Україні підіймалось з 2019 року. Проте у 2021 році парламент не підтримав законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні".

Тоді ж документ було направлено на допрацювання до Комітету з питань економічного розвитку. У жовтні 2021 року автор законопроєкту нардеп Руслан Стефанчук заявив, що народні депутати повернуться до обговорення питання пізніше.

Вже у жовтні 2023 року нардепи знову повернулися до розгляду питання про скасування переходу на літній час. Однією з причин стало те, що після переведення годинників в Україні збільшується споживання електроенергії. Це стало особливо актуальним на фоні руйнування російськими окупантами української енергетичної інфраструктури.

Що зміниться?

Після ухвалення законопроєкту про скасування переходу на літній час все одно прийдеться переводити стрілки годинника. Але це потрібно буде зробити лише раз.

В останню неділю жовтня цього року (27.10.2024) громадянам України потрібно буде перевести стрілки на одну годину назад. Після цього переведення на літній час з 2025 року та далі не буде. В Україні завжди буде зимовий час, тобто UTC+2 (київський час).

Варто зазначити, що у такого рішення є чимало противників. Вони зазначали, що тепер для українців цілих пів року буде на годину скоріше наступати ніч. Крім того, влітку рано світатиме. Наприклад, у липні сонце сходитиме о 2:52 ночі, а заходитиме о 19:12. Особливо відчутно це буде на сході країни.

Нагадаємо, українці переводили годинник двічі на рік: на літній час — в останню неділю березня, а на зимовий — в останню неділю жовтня. Відповідну ухвалу було прийнято Кабміном України 13 травня 1996 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли та де зародилася практика переходу на сезонний час. Україна двічі намагалася відмовитись від неї, але справа затяглася. Законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" очікує на повторне друге читання з 2021 року.