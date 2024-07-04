Автогаз таки злетить в ціні: комітет ВР схвалив законопроєкт про підвищення акцизів зі скандальною зміною

Заправляти авто газом буде не вигідно

Підвищення акцизів на пальне — неминучий крок на шляху України до Європейського Союзу. Ця вимога ЄС викликає занепокоєння серед українців через потенційне зростання цін, але є необхідною умовою для подальшої євроінтеграції країни.

У четвер, 4 липня, комітет Верховної Ради України схвалив законопроєкт про підвищення акцизів на пальне перед другим читанням. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизів: ключові моменти

За інформацією Ярослава Железняка, комітет схвалив до другого читання законопроєкт №11256-2, який передбачає підвищення акцизів на пальне. Основні положення документа:

Повернення до початкової версії Уряду, яка була запропонована до першого читання. Підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ, але з певними змінами. Зокрема, з 2028 року ставка акцизу становитиме 250 євро замість раніше запланованих 277 євро. Набуття чинності закону з 1 вересня 2024 року.

Важливо відзначити, що акциз на автогаз зазнав суттєвих змін порівняно з версією, прийнятою у першому читанні. Нова ставка акцизу становить 250 євро, що в 3,57 раза більше за попередньо запропоновані 70 євро. В 1 читанні було ухвалено підвищення акцизу на автогаз у розмірі 70 євро, а тепер цю цифру змінили на 250.

Експерти прогнозують, що таке значне підвищення акцизу призведе до різкого зростання цін на автогаз. Це своєю чергою спровокує загальне підвищення цін на товари та послуги, оскільки вартість палива є важливою складовою собівартості багатьох продуктів.

Зауважимо, що 250 євро — це акциз, який вступить в дію аж 1 січня 2028 року. Підвищення відбуватиметься поступово, і з 1 липня 2024 року (уже 1 вересня, оскільки нардепи не ухвалили законопроєкт вчасно) акциз складатиме всього 165 євро. Це, як повідомляв раніше Сергій Куюн, експерт паливного ринку, спричинить зростання автогазу у ціні приблизно на 4,5 гривні.

Згідно з опублікованим графіком підвищення акцизів, уже у вересні 2024 бензин додасть у ціні 1,5 гривні, а дизель —1,85 — 2 гривні.

Раніше "Телеграф" писав, як українців дурять на заправці. Є такі махінації, що клієнт ні за що не помітить.