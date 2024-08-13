Військовий аналітик, координатор групи "Інформаційний опір" полковник Збройних сил України Костянтин Машовець про призначення Олексія Дюміна координатором "контртерористичної операції" у Курській області

Кремлівське муйло спрямувало "на Курщину" свого кореша з "чрезвычайными полномочиями по координации" на прізвище Дюмін із "моЦним" фсошно-гебешним минулим. Мене завжди розчулювала оця властивість рАсеянського режиму створювати поза рамками вже існуючої системи управління різноманітні комісарсько-надзвичайні надбудови… нібито для підвищення рівня ефективності управління.

Але насправді всі ці "особисті представники", "спецчиновники", "повноважні представники", "надзвичайні комітети" з правами локально-тимчасового диктатора, зазвичай, лише гробили справу, заводячи все у глухий кут. Ця сталінська традиція, з його мехельсовськими розстрілами на місці "кого попало", очевидно, й на цей раз виллється виключно у виконанні функції "дамоклового меча".

Чекісти взагалі координувати багаторівневу й різнорідну складну систему в принципі не вміють, та й взагалі управляти ефективно чимось й кимось вони вміють дуже погано. А ось шукати шпигунів, зрадників та взагалі "призначати винних" вміють прекрасно.

Думаю, месьє Дюмін саме з цього й почне "на Курщині", аби "навести порядок". Для й так вже заляканих до гикавки тамтешніх російських представників адміністративно-цивільної та воєнної влади прибуття цього "спецпосланника" виллється у справжнє цунамі. Що цілком може паралізувати будь-які їхні адекватні дії по "реакції на ситуацію" чого, власне, нам й потрібно.

Джерело: пост Машовця у Facebook

Нагадаємо, з 6 серпня у Курській області Росії триває операція Збройних сил України. Станом на 12 серпня площа бойових дій тут складала приблизно 1050 квадратних кілометрів.