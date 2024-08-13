Военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец о назначении Алексея Дюмина координатором "контртеррористической операции" в Курской области

Кремлевское муйло направило "на Курщину" своего кореша с "чрезвычайными полномочиями по координации" по фамилии Дюмин с "крепким" фсошно-кгбэшным прошлым. Меня всегда умиляло это свойство рАсеянского режима создавать вне рамок уже существующей системы управления разнообразные комиссарско-чрезвычайные надстройки якобы для повышения уровня эффективности управления.

Но на самом деле все эти "личные представители", "спецчиновники", "полномочные представители", "чрезвычайные комитеты" с правами локально-временного диктатора, как правило, только гробили дело, заводя все в тупик. Эта сталинская традиция, с его михельсовскими расстрелами на месте "кого попало", очевидно, и на этот раз выльется исключительно в выполнении функции "дамоклового меча".

Чекисты вообще координировать многоуровневую и разнородную сложную систему в принципе не умеют, да и вообще управлять эффективно чем-либо и кем-либо они умеют очень плохо. А вот искать шпионов, предателей и вообще назначать виновных умеют прекрасно.

Думаю, месье Дюмин именно с этого и начнет "на Курщине", чтобы "навести порядок". Для и так уже запуганных до икоты тамошних российских представителей административно-гражданской и военной власти прибытие этого "спецпосланника" выльется в настоящее цунами. Что вполне может парализовать любые их адекватные действия по "реакции на ситуацию", что, собственно, нам и нужно.

Источник: пост Машовца в Facebook

Напомним, с 6 августа в Курской области России продолжается операция Вооруженных сил Украины. По состоянию на 12 августа площадь боевых действий здесь составляла около 1050 квадратных километров.