Ігаль Левіон про ситуацію навколо Вугледару

Міністерство оборони Британії у своєму новому зведенні відзначило запеклі бої, які розгортаються зараз навколо Вугледару, де окупанти вже загрожують оборонцям з трьох сторін. Також у їх зведенні йдеться про бої в Торецьку, на південь від Покровська, та про тиск ЗС РФ у районі Часового Яру. Британці вважають, що така тактика атак одразу на кількох напрямках покликана розпорошити Сили оборони України. Однак ця ж тактика, на думку британців, має й зворотний ефект: вона не дозволяє сконцентрувати російські сили на одному напрямку для рішучого удару.

Нагадаю, що Генштаб Естонії окреслив цю тактику як "тактику амеби". Тобто росіяни, маючи кількісну перевагу, але поступаючись якістю, просто тиснуть одразу на багатьох напрямках, вичікуючи, де оборона українців прорветься, приблизно як амеба, яка повзе вперед без єдиного центру, просто промацуючи всім своїм тільцем та відростками.

"Російські використовують те, що можна назвати амебною тактикою. Свідомо це чи ні, але вони не мають можливості зробити глибокий прорив, зате вони снують по багатьох напрямках, не звертаючи уваги на життя своїх солдатів. Вони спалюють свою техніку, і вони сподіваються, що раптом десь з’явиться можливість. Це у певному сенсі їхня типова схема дій, яка характеризує не лише на полі бою, а й глобально", — начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Ено Міц.

Така тактика може працювати за двох умов: коли у вас набагато більше солдатів і коли ці солдати готові постійно йти вперед і масово вмирати, незважаючи на втрати. При цьому не важливо, що змусило їх йти вперед — міфічний патріотизм, атрофоване почуття самозбереження або страх перед ямами, побоями і стратами.

З погляду військової механіки це не має значення, оскільки армія функціонує на принципі вирішення бойових завдань. Якщо люди пішли вперед і померли — так, померли масово, так, померли бездарно, так, померли убого — але в результаті зайняли ту чи іншу точку (меншість, що вижила), вирішивши тим самим поставлені перед ними завдання, то це робоча схема. Готовність людей масово йти вперед, аби вбивати та вмирати, — ключовий фактор для будь-якого військового апарату. Солдати, готові масово йти вперед і вмирати щоразу, щоразу, — мрія будь-якого генерала, будь-якої армії.

Такий підхід з боку ворога в усі часи перебивався трьома козирями: нарощуванням маси через тотальну мобілізацію всього живого, концентрацією цієї маси на конкретних напрямках на шкоду іншим ділянкам фронту та якісною перевагою — не всієї маси солдатів (це фізично неможливо за тотальної мобілізації), а, наприклад, сухопутних офіцерів, льотчиків, моряків, фахівців усіх мастей тощо, тобто командного елемента чи тих елементів, де якість превалює над кількістю (бойова авіація, наприклад).

Джерело: Telegram- канал Ігаля Левіна.