ЗСУ відступають у Вугледарі: де тепер може опинитися лінія зіткнення та які сценарії (карта)

Росіяни продовжують тиснути на Сили оборони

Українські військові могли почати відступати з міста Вугледар Волноваського району Донецької області. Останнім часом росіяни його оточили одразу з трьох сторін.

Аналітик Forbes Девід Акс повідомляє, що 72-га окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців могла розпочати поступовий відступ від Вугледару на більш захищені позиції. Вранці 25 вересня російські війська обстрілювали та штурмували місто. Цей штурм міг виявитися "успішним" для армії РФ.

"Очевидно, що ситуація в Вугледарі критична, і ми, ймовірно, є свідками фінальних етапів його оборони. Я можу лише сподіватися, що були віддані правильні накази, які ставлять життя солдатів вище за будь-яке бажання утримати позицію", — заявив аналітик українського гурту Frontelligence Insight.

Можливе розташування лінії оборони та траса Вугледар — Богоявленка

Можна припустити, що після цього Сили оборони України займуть оборону на північ від міста. Такий сценарій вже озвучували військові експерти. Імовірна лінія оборони може проходити в районі населених пунктів Новоукраїнка, Богоявленка, Катеринівка та Антонівка. Однак зараз це достеменно невідомо.

Варто зазначити, що від Вугледара до Богоявленки є одна автомобільна дорога. Далі вона веде у напрямку Курахового. Тому військові, ймовірно, триматимуться цього важливого логістичного шляху.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс", автор Telegram-каналу "Офіцер✙" зазначив, що стосовно Вугледара, на жаль, було втрачено той момент, коли можна було змінити всю ситуацію навколо міста. За його словами, особливо це стосувалося флангів.

Своєю чергою автор Telegram-каналу "Говорять Снайпер", командир відділення батальйону "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов раніше повідомляв, що росіяни мають поступові поступи із заходу від Вугледару до дороги Богоявленка — Вугледар. Він тоді підкреслив, що у разі перерізання дороги, перспектива на оборону міста "розтане на очах до того, як вони протиснуть кліщі у напрямку Водяного".

Водночас військовий експерт, засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожни в ефірі "Радіо Свобода" пояснив, що ситуація, подібна до тієї, що зараз навколо Вугледару, багато разів складалася і навколо Бахмута. Тому зараз рано говорити про залишення міста.

Також він наголосив, що необхідно бути готовими до такого сценарію, в якому ЗСУ можуть відійти від Селідова, Торецька та Вугледара.

"Бо ворог нас перевершує в кількості особового складу, у використанні авіації, в артилерії. Але ми все ж таки знаходимося в обороні. Тобто тій стороні, яка обороняється, їй трішки легше, ніж тій, яка атакує. Остання несе набагато більше. втрат, і так далі", — сказав він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Іван Ступака розповів "Телеграфу", що ситуація навколо Вугледара була вкрай критична. Українських військових росіяни оточили одразу з трьох сторін — з півдня, заходу та сходу. У кращому разі вони могли утримувати місто до одного місяця.