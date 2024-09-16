"Ресурсів обмаль": ситуація під Вугледаром критична, що відомо
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Окупанти не обмежуються наступом лише на сам Вугледар
Ситуація навколо Вугледару на Донеччині залишається напруженою. Російські війська продовжують атакувати місто з різних напрямків, намагаючись його оточити.
Українським захисникам бракує ресурсів для ефективної протидії ворогу. Про критичний стан справ у цьому районі розповів в етері телеканалу "Київ-24" Роман Погорілий, співзасновник карти бойових дій Deepstate.
За словами експерта, окупанти не обмежуються наступом лише на сам Вугледар. Вони намагаються просуватися з різних напрямків, зокрема з Водяного та шахти №3, основну вежу якої було зруйновано росіянами, у бік Богоявленки. Ця стратегія має на меті перерізати критично важливий логістичний шлях до міста.
"Вони пробують з Водяного, з тієї шахти №3 рухатися в сторону Богоявленки — це відповідно населений пункт, з якого йде дорога на Вугледар. Це критичний і надважливий логістичний шлях у місто. По суті, останній і єдиний", — пояснив Погорілий.
Військовий аналітик наголосив, що українські воїни докладають усіх зусиль, щоб стримати натиск противника. Однак ситуація ускладнюється тим, що захисники Вугледара тримають оборону вже тривалий час і їхні сили вичерпуються.
"На жаль, ресурсів мало. Воїни, які там стоять, вони вже тримають оборону досить довгий час. Вони з останніх сил це роблять", — зазначив експерт.
Водночас Погорілий підкреслив, що росіяни мають значну перевагу в живій силі та техніці. Це дозволяє їм постійно нарощувати тиск на українські позиції в районі Вугледара.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росіяни намагаються захопити Курахове та Вугледар. Чому для них ці міста важливі?