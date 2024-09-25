"Маємо зберегти людей": Братчук зробив тривожну заяву про ситуацію під Вугледаром

Основне завдання зараз — зберегти особовий склад та ресурс наших бригад, наголосив він

Росіяни наступають на Вугледар з трьох напрямків. Задля збереження життя українських захисників, ймовірно, звідти доведеться відвести наші підрозділи.

Українські захисники ведуть стратегічну оборонну операцію. Вона має два основних завдання — максимальне "сточення" ворожих сил та найголовніше — збереження життя наших підрозділів, заявив речник УДА "Південь" Сергій Братчук в ефірі "Ранок.LIVE".

Він наголосив, що основне завдання зараз — зберегти особовий склад та ресурс бригад. В районі Вугледару росіяни накопичили вирішальну кількість техніки та людей.

"Для того, щоб зберегти людей — треба буде відходити. Тимчасова втрата територій не компенсує життя та здоров‘я наших хлопців", — зазначив Братчук.

Речник УДА "Південь" акцентував, що це буде не відступ, а саме відхід. Це допоможе у підготовці до стратегічної наступальної операції України. Братчук наголосив, що вона "обов‘язково буде".

"Ми маємо зберегти людей, нам ще готуватися до стратегічної операції, яка обов'язково буде", — резюмував він.

Як повідомляв "Телеграф", аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінили, що означатиме ймовірне захоплення Вугледару росіянами. За їхніми оцінками, це навряд чи дасть ворогу якусь оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині Донецької області.