Куди і коли ЗСУ можуть відступити з Вугледара і що означає втрата цих міст (карта)

У росіян стоїть завдання вирівняти лінію фронту, зміцнити свої фланги

Наразі навколо Вугледара Донецької області фіксується дуже важка ситуація. Російські війська пішли до міста з флангів на східній околиці міста. Вже є інформація, що вони почали закріплюватися. Скільки ще наші воїни зможуть тримати Вугледар — зараз дуже важко сказати, але вже відомо, куди вони будуть відходити у разі необхідності.

Про це "Телеграфу" розповів офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров. За його словами, на цьому напрямку зосереджена велика кількість російських військових.

"В принципі, проблема в тому, що ворог зараз робить основну ставку на вирівнювання лінії фронту. Якщо подивитися, то Вугледар є ключовою точкою. Далі за Вугледаром також є траса, яка вже далі йде, умовно, вихід на Курахове. Тому ситуація там важка. Дуже велика кількість особового складу ворога, техніки. Не так багато, як в них було раніше, але тим не менше", — каже військовий експерт.

Він підкреслив, що проблеми в української сторони залишаються ті ж самі. Це перевага ворога в артилерії, перевага ворога в повітрі в контексті нанесення ударів, коригованих авіабомбами. А також перевага супротивника в живій силі.

Є перспективи, що українські військові можуть відійти з Вугледара.

"Хочу зазначити, що бої за Вугледар, міські бої, це вже не вперше, коли вони відбувалися. Вони там відбувалися, зокрема, наприкінці 22-го, початку 23-го року, і тоді нам вдалося, все ж таки, ворога звідти, ну, після міських боїв, відтіснити, коли він там відійшов за терикони. І, відповідно, далі, там не міг здійснювати на нас серйозного тиску", — пояснює співрозмовник.

Крамаров додає, що зараз росіяни намагаються здійснювати серйозний тиск саме на Вугледар, тому що, якщо подивитись, то північніше від нього йде, умовно, великий виступ, аж до району Мар'їнки.

"І я так розумію, що у росіян стоїть задача загалом там лінію фронту повністю вирівняти. Тобто, щоб вона залишилась без оцього відступу, який знаходиться південніше Покровська, північніше Вугледара. Тобто, я так розумію, що в них стоїть задача, в тому числі взяти під контроль. Тому що на цей час їхні сили, які, власне, їдуть на Покровськ, Як минулого тижня багато хто писав, дійсно, рух вони саме в сторону Покровська дещо призупинили", — зазначає експерт.

Як він поясняє, в росіян стоїть задача вирівняти лінію фронту, укріпити свої фланги. Після того, як вони почали рух від Авдіївки, в них там виник такий доволі серйозний виступ. Навіть маючи перевагу, є ризик того, що його можуть обрізати з фланги.

"Тому вони для того, щоб не ризикувати, хочуть максимально для себе вирівняти лінію фронту, і вже після того, як вони її вирівняють, скоріш за все, вони почнуть вже безпосередньо штурм Покровська.Тобто, їм ще потрібно Курахівку взяти або зрізати. Так, їм потрібно максимально до району, їм бажано навіть до Курахового захопити, і після цього почати вирівнювати лінію фронту. Плюс, в них ще залишається, не будемо забувати, північний фланг від Покровська. Тобто, це дорога там вже, ну, безпосередньо на Костянтинівку чи Часів Яр. Там в них також позиції, зокрема, які там вони в Нью-Йорку втрачали", — повідомляє співрозмовник.

Також у російських військових є проблема. Південний виступ для них є, південніше Покровська. Вони бачать там для себе більшу загрозу, тому зараз росіяни там концентрують свої зусилля. І після цього, можливо, також вони все ж таки там повністю, зокрема, виб'ють українські війська, будуть намагатися вибити з Нью-Йорка, таким укріпивши чином цей північний фланг.І лише після цього, створивши для себе ефективний плацдарм з логістикою, будуть намагатися брати Покровськ. В іншому випадку ризики для них будуть лишатися великими.

"Агломерація Слав'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, там важко буде наскоково брати… Ні, наскоково там взагалі неможливо. Це лише, якщо вони зможуть взяти, наприклад, Покровськ. Можуть взяти після цього Покровськ-Костянтинівку, і, якщо вони беруть Костянтинівку, ми будемо змушені вийти від Часового Яру. Це також важка операція, дуже розтягнута в часі. Це вже оця агломерація Слав'янськ, Краматорськ, тому що це дуже масштабна операція має бути", — зауважив Крамаров.

Експерт додає, що після Авдіївки росіяни отримали до Покровська відкриту місцевість без великих перепадів висот, що їм дозволило, маючи чисельну перевагу, розгортатися та наступати широким фронтом.

На питання про те, скільки ще наші воїни зможуть тримати Вугледар, Крамаров відповів:

"Насправді, зараз дуже важко сказати, тому що будемо дивитися, які сили будуть перекидувати в район. Я думаю, що питання Покровська на цей час до кінця року не стоїть. Тому що оцей виступ флангів… для них це операція, яка може затягнутися, мінімум так місяці на три, тобто це жовтень, листопад, грудень. Можливо, якщо відійдуть з Вугледара, то в район Курахового. Далі будемо дивитися".

Якщо російським військовим це не вдасться, то для них питання Покровську залишиться відкритим. Покровськ це також промислова агломерація, доволі велике місто, тому за наявності достатньої кількості сили артилерії, при правильно організованій обороні, Покровськ може стати, наприклад, таким же містом, як був Бахмут.

Інша справа ще і в місті. Східна частина Покровська — це промислові підприємства в вугільній галузі, шахти, гірничо-збагачувальні підприємства. І оця промзона, як показує практика, є доволі ефективним рубежем для оборон.

"Тобто, за рахунок наявності промислової зони, місто навіть проти значно перевищуючих сил противника можна утримувати насправді дуже-дуже довго", — пояснює Крамаров.

Втрата Покровська – це перерізання логістики одним з двох основних логістичних шляхів, до Костянтинівки. Тобто, втрата Покровська – це потенційно втрата Костянтинівки, Часового Яру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські війська намагаються взяти Селидове у Донецькій області. Курахівський напрямок для ворога вже тиждень — найважливіший.