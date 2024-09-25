Намагаються оточити ЗСУ: що буде, якщо Росія захопить Вугледар (карта)

Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом

Російські війська досягли околиць Вугледара на Донеччині, де зараз важка ситуація. Однак навіть потенційне захоплення міста навряд чи дасть їм якусь оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині області.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що росіяни просунулися у східній частині Вугледару до вулиці Десантників, 12.

Війська РФ також намагаються наступати на північно-східний фланг Вугледара через Водяне та південно-західний фланг через Пречистівку, ймовірно, таким чином намагаючись оточити українське угруповання у Вугледарі та змусити його відійти.

Зазначається, що російським військовим, можливо, вдасться захопити весь Вугледар, але те, наскільки швидко чи легко вони зможуть це зробити, ймовірно, частково залежатиме від прийняття рішень українцями. Якщо ЗСУ вирішать захищати Вугледар, то росіянам може бути важко боротися за це місто, адже українські військові зміцнювали його протягом двох років.

"Однак потенційне захоплення Росією Вугледару навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області. Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом — російські війська вже контролюють більшість основних доріг, що проходять в Вугледар (дорогу T0509 Вугледар-Пречистка, дорогу C0505- дорогу T0524 Вугледар-Мар’їнка)", — йдеться в матеріалі.

Потенційне захоплення Вугледара також необов’язково забезпечить російським силам вигідну позицію для започаткування подальших наступальних операцій в інших частинах західної Донецької області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Росія може захопити Вугледар та Покровськ. Військові розповіли про нову тактику російських військ.