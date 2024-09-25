Игаль Левион о ситуации вокруг Угледара

Министерство обороны Британии в своей новой сводке отметило ожесточенные бои, которые разворачиваются сейчас вокруг Угледара, где оккупанты уже угрожают обороняющимся с трех сторон. Также в их сводке говорится о боях в Торецке, на юг от Покровска, и о давлении ВС РФ в районе Часового Яра. Британцы считают, что такая тактика атак сразу на нескольких направлениях призвана распылить Силы обороны Украины. Однако эта же тактика, по мнению британцев, имеет и обратный эффект: она не позволяет сконцентрировать российские силы на одном направлении для решительного удара.

Напомню, что Генштаб Эстонии обозначил эту тактику как "тактику амебы". То есть русские, имея количественное преимущество, но уступая в качестве, просто давят сразу на многих направлениях, выжидая, где оборона украинцев прорвется, примерно как амеба, которая ползет вперед без единого центра, просто прощупывая всем своим тельцем и отростками.

"Русские используют то, что можно назвать амебной тактикой. Сознательно это или нет, но у них нет возможности сделать глубокий прорыв, зато они снуют по многим направлениям, не обращая внимания на жизни своих солдат. Они сжигают свою технику, и они надеются, что вдруг где-то появится возможность. Это в определенном смысле их типичная схема действий, которая характеризует не только на поле боя, но и глобально", — начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Эно Миц.

Такая тактика может работать при двух условиях: когда у вас кратно больше солдат и когда эти солдаты готовы постоянно идти вперед и массово умирать, невзирая на потери. При этом не важно, что заставило их идти вперед — мифический патриотизм, атрофированное чувство самосохранения или страх перед ямами, побоями и казнями.

С точки зрения военной механики это все не имеет значения, так как армия функционирует на принципе решения боевых задач. Если люди пошли вперед и умерли — да, умерли массово, да, умерли бездарно, да, умерли убого — но в итоге заняли ту или иную точку (выжившее меньшинство), решив тем самым поставленные перед ними задачи, то это рабочая схема. Готовность людей массово идти вперед, чтобы убивать и умирать, — ключевой фактор для любого военного аппарата. Солдаты, готовые массово идти вперед и умирать раз за разом, раз за разом, — мечта любого генерала, любой армии.

Такой подход со стороны врага во все времена перешибался тремя козырями: наращиванием массы через тотальную мобилизацию всего живого, концентрацией этой массы на конкретных направлениях в ущерб другим участкам фронта и качественным превосходством — не всей массы солдат (это физически невозможно при тотальной мобилизации), а, например, сухопутных офицеров, летчиков, моряков, специалистов всех мастей и т. д., то есть командного элемента или тех элементов, где качество превалирует над количеством (боевая авиация, например).

Источник: Telegram-канал Игаля Левина.