Волонтер Юрій Бірюков розповів про процес свого схуднення. Він заявив, що йому самостійно доводиться щодня знаходити інформацію з питань правильного харчування і за це він "ненавидить радянську систему освіти"

Раз на тиждень я пишу допис про процес свого схуднення, це не жага поділитись успіхами, а частина плану. Мого плану врятування власного життя, бо у середині квітня лікар був досить категоричний у прогнозах.

Сьогодні неділя, отже допис має бути.

Чергова неділя і за тиждень я втратив черговий один кілограм. Таким чином, з 6-го травня, коли почався цей експеримент, я вже втратив 21 кілограм. Кожного тижня я втрачаю один кілограм ваги (+/- 200 грамів), за виключенням двох тижнів відпустки (її на світлини легко побачити). Це заплановано, це спрогнозовано, це працює. Я знаю скільки буду важити наступної неділі, знаю скільки буде на вагах за два тижні. Знаю момент, коли мені буде потрібно вийти у режим стабілізації ваги — це відбудеться за 2 місяці (і тоді я припиню писати тижневик схуднення).

Але знаєте що? Чим більше я вивчаю зараз про всі ці процеси, тім більше я ненавиджу ту, нашу, радянську освіту. Всю систему у цілому, всю цю дебільну систему навчання хрін знає чому. Синус гострого кута це відношення протилежного катета до гіпотенузи? Ви ж памʼятаєте про синус? Навіщо нам вдовбували у голови синус, але нічого докладно не казали про вуглеводи? Навіщо ці маточки та тичинки, але ніякої уваги до КРИТИЧНО ВАЖЛИВОЇ необхідності споживати норму білка за добу?

Наша система освіти звертала увагу на якусь херню, але не звертала уваги на те, що буде кожному потрібно враховувати кожного дня. Кожного дня, без виключення. І система гнила знизу та доверху — від навчання у середньої школи й до академіків та професорів. Я декілька днів тому на Вікіпедії (так, це дурне джерело інформації) натрапив на рекомендацію доктора сільськогосподарських наук, академіка Української академії аграрних наук і російської академії сільськогосподарських наук, лауреата державних премій вживати сало ЩОДНЯ у кількості 70 грамів. Кожного дня! Сімдесят грамів щодня, кожного дня грамів — 626 ккал (23% моєї добової норми калорій), 70 грамів майже чистого жиру тваринного походження (80% моєї добової норми жиру). Фіглі там, академік (!), доктор наук (!), цитата на Вікі. Скільки людей прислухалось до цієї дебільної поради?!

Довелось вивчати все самостійно, заново. Хоч читати мене у школі навчили, хоч якийсь плюс. Довелося дізнаватись правду, дізнаватись фактаж, струшувати міфи та домисли із власного розуму. Довелося дізнатись, що:

- сніданок не є таким вже й важливим і точно не є "головним"

- перші страви на обід це лише кулінарні особливості нашого регіону та не мають ніякого значення для фізіології людини та профілактики захворювань ШКТ

- можна їсти хоч 10 яєць кожного дня і ніякого відношення до ризику до виникнення атеросклерозу холестерин яєць не має

- всі ці "Е" компоненти на бирках продуктів не є загрозою, а банальне яблуко містить в собі 17 речовин з індексом "Е"

- мед може мати такий самий вплив на зайву вагу як і цукор, а цукор не є шкідливою речовиною — шкідливе перевищення добової норми споживання

- вода з лимоном зранку не запускає ніякий процес травлення чи метаболізму (бо вони працюють 24 години на добу), та й не треба кожного дня пити по 2-3 літри води

- можна їсти пізно ввечері, можна їсти вуглеводи пізно ввечері, можна їсти що завгодно пізно ввечері, якщо це не виходить за рамки добових норм харчування — і це ніяк не сприяє ані схудненню, ані набору ваги

- при схудненні за рахунок тільки тупої обмежувальної дієти ті втрачаєш не жир, а мʼязи

- не існує овочевих/фруктових та інших коктейлів для схуднення, як і не існує магічних рецептів чи лікарських засобів для жироспалювання

- вправи на мʼязи преса не можуть сприяти жироспалюванню саме на животі, скільки б фітнес-няшок та нутриціологів це не казали

Це цікавий процес пошуку інформації. Майже вперше за 50 років життя я витрачаю досить багато часу у бібліотеці (Національна медична бібліотека США). Так, вона онлайн та відкрита для будь-кого у будь-який час. Якби мене нормально вчили у школі, то можливо не було б причини все це дізнаватись.

Але процес пошуку інформації триває. Я відкрив окремий ТГ канал (так, десь закину у коментарях), де розповідаю про свої нові знання. Ні, це не реклама. Ні, ніяких платних курсів. Просто щоденник, моя власна система схуднення. Яка працює з абсолютно передбачуваним результатом вже 5 місяців.

Так, це я, Юрій Бірюков, і по медичним показникам в мене вже тиждень як нема статусу ожиріння 1-го ступеню, а є просто надлишкова вага.