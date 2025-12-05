Кохана, з Миколайчиком! Яскраві привітання у листівках дівчині, дружині

Гарні привітальні картинки для другої половинки

Свято святого Миколая завжди приносить тепло серця, радість та віру в чудеса. 6 грудня 2025 року (за новим церковним календарем) – це ідеальний день, щоб зробити приємно коханій, висловити свої почуття та подарувати трішки магії.

Маленькі подарунки, гарні слова та ніжні листівки допоможуть показати, як сильно ви цінуєте свою дівчину чи дружину. Для привітання можна обрати яскраві та ніжні тематичні листівки з Днем святого Миколая Чудотворця.

На честь свята "Телеграф" зробив добірку барвистих листівок та привітальних картинок з теплими побажаннями у свято Миколи Чудотворця 2025. Такі зображення можна надіслати коханій людині у соцмережі чи месенджері, а також роздрукувати, додавши власний підпис.

З Днем святого Миколая коханій: яскраві листівки і картинки

День Святого Миколая — одне з найулюбленіших свят року, коли близькі, друзі та колеги дарують один одному подарунки. Раніше "Телеграф" писав, що подарувати коханій у на Миколайчика 2025.

Нагадаємо, що християни цього дня відвідують церкву, щоб звернутися до святого з молитвою та попросити його про заступництво та захист. Раніше "Телеграф" публікував текст молитви до святого Миколая Чудотворця, а також вірші для дітей українською мовою.