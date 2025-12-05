Росіяни ніколи не вгадають. Як українці називають гарячий напій

Найімовірніше, це слово має латинське походження

В українській мові є чимало цікавих та унікальних слів, значення яких для більшості залишається загадкою. До прикладу, не всі українці знають, що таке "ґербата".

"Телеграф" розповість, що означає це слово та коли його краще вживати. Зауважимо, що ґербата — це застарілий діалект, який раніше часто звучав на заході України.

"Ґербата" або "гарбата" — це діалектна назва чаю. В давнину так називали трав'яний або збірний чай. Наразі деякі бренди знову повертають це слово у вжиток та йменують їм власні трав'яні збори чи навіть аромати.

Що означає слово гарбата, ґербата

Є думка, що слово ґербата нібито має іноземне походження та утворилось свого часу від угорського gazda (господар). Однак чимало мовознавців переконані, що слово походить від латинського "herba" — трава. До слова, "гербата" або "арбата" можна почути ще й Білорусі, Польщі та Литві.

Приклад вживання:

Навіть до гарбати гуцул додає перцю (М. Хоткевич);

Ти щось неначе знов хвора. Випий, серце, хіни перед гербатою (Л. Укр., III, 1952, 661);

Гаряча гербата хлюпала їм на руки (Март., Вибр., 1954, 151);

