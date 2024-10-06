Волонтер Юрий Бирюков рассказал о процессе своего похудения. Он заявил, что ему самостоятельно приходится каждый день находить информацию по вопросам правильного питания и за это он "ненавидит советскую систему образования"

Раз в неделю я пишу сообщение о процессе своего похудения, это не жажда поделиться успехами, а часть плана. Моего плана спасения собственной жизни, потому что в середине апреля врач был достаточно категоричен в прогнозах.

Сегодня воскресенье, следовательно сообщение должно быть.

Очередное воскресенье и за неделю я потерял очередной один килограмм. Таким образом, с 6-го мая, когда начался этот эксперимент, я уже потерял 21 килограмм. Каждую неделю я теряю один килограмм веса (+/- 200 граммов), за исключением двух недель отпуска (ее на фотографии легко увидеть). Это запланировано, это спрогнозировано, это работает. Я знаю сколько буду весить в следующее воскресенье, знаю сколько будет на весах через две недели. Знаю момент, когда мне потребуется выйти в режим стабилизации веса — это произойдет через 2 месяца (и тогда я прекращу писать еженедельник похудения).

Но знаете что? Чем больше я изучаю сейчас обо всех этих процессах, тем больше я ненавижу то, наше, советское образование. Всю систему в целом, всю эту дебильную систему обучения хрен знает чему. Синус острого угла это отношение противоположного катета к гипотенузе? Вы же помните о синусе? Зачем нам вдалбливали в головы синус, но ничего подробно не говорили про углеводы? Зачем эти пестики и тычинки, но никакого внимания к КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОЙ необходимости потреблять норму белка в сутки?

Наша система образования обращала внимание на какую-то херню, но не обращала внимания на то, что будет каждому нужно учитывать каждый день. Каждый день, без исключения. И система гнила снизу и сверху — от обучения в средней школе и до академиков и профессоров. Я несколько дней назад на Википедии (да, это глупый источник информации) наткнулся на рекомендацию доктора сельскохозяйственных наук, академика Украинской академии аграрных наук и российской академии сельскохозяйственных наук, лауреата государственных премий употреблять сало ЕЖЕДНЕВНО в количестве 70 граммов. Каждый день! Семьдесят граммов ежедневно, каждый день граммов — 626 ккал (23% моей суточной нормы калорий), 70 граммов почти чистого жира животного происхождения (80% моей суточной нормы жира). Фигли там, академик (!), доктор наук (!), цитата на Вики. Сколько людей прислушалось к этому дебильному совету?!

Пришлось изучать все самостоятельно, заново. Хоть читать меня в школе научили, хоть какой-то плюс. Пришлось узнавать правду, узнавать фактаж, стряхивать мифы и домыслы из собственного ума. Пришлось узнать, что

- завтрак не является таким уж и важным и точно не является "главным"

- первые блюда на обед это лишь кулинарные особенности нашего региона и не имеют никакого значения для физиологии человека и профилактики заболеваний ЖКТ

- можно есть хоть 10 яиц каждый день и никакого отношения к риску к возникновению атеросклероза холестерин яиц не имеет

- все эти "Е" компоненты на бирках продуктов не являются угрозой, а банальное яблоко содержит в себе 17 веществ с индексом "Е"

- мед может иметь такое же влияние на лишний вес как и сахар, а сахар не является вредным веществом — вредно превышение суточной нормы потребления

- вода с лимоном утром не запускает никакой процесс пищеварения или метаболизма (потому что они работают 24 часа в сутки), и не надо каждый день пить по 2-3 литра воды

- можно есть поздно вечером, можно есть углеводы поздно вечером, можно есть что угодно поздно вечером, если это не выходит за рамки суточных норм питания — и это никак не способствует ни похудению, ни набору веса

- при похудении за счет только тупой ограничительной диеты ты теряешь не жир, а мышцы

- не существует овощных/фруктовых и других коктейлей для похудения, как и не существует магических рецептов или лекарственных средств для жиросжигания

- упражнения на мышцы пресса не могут способствовать жиросжиганию именно на животе, сколько бы фитнес-няшек и нутрициологов это не говорили

Это интересный процесс поиска информации. Почти впервые за 50 лет жизни я трачу достаточно много времени в библиотеке (Национальная медицинская библиотека США). Да, она онлайн и открыта для любого в любое время. Если бы меня нормально учили в школе, то возможно не было бы причины все это узнавать.

Но процесс поиска информации продолжается. Я открыл отдельный ТГ канал (да, где-то заброшу в комментариях), где рассказываю о своих новых знаниях. Нет, это не реклама. Нет, никаких платных курсов. Просто дневник, моя собственная система похудения. Которая работает с абсолютно предсказуемым результатом уже 5 месяцев.

Да, это я, Юрий Бирюков, и по медицинским показателям у меня уже неделю как нет статуса ожирения 1-й степени, а есть просто избыточный вес.