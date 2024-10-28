Політтехнолог Олексій Голобуцький спеціально для "Телеграфу" про те, чому грузини голосували за проросійську політичну партію

Парламентські вибори у Грузії можуть суттєво вплинути на геополітичну ситуацію в регіоні. За підсумками голосування правляча партія "Грузинська мрія" отримала близько 54% голосів виборців. Наразі вона має близько 90 депутатських мандатів, що дозволяє формувати монокоаліцію та скликати засідання парламенту. Втім, партія не отримала конституційної більшості. Я думаю, що якщо сьогодні-завтра ніякої серйозної активності опозиція не проявить, то на цьому все діло закінчиться.

Це тільки початок процесу, протестів, переговорів. Може хтось з опозиціонерів і не буде приймати мандат. Грузинська мрія максимально радикалізувала повістку, а тепер заявила, що не буде відновлювати дипломатичні стосунки з Росією через те, що вони окупували їхні території.

Як це позначиться на Україні? Будь-яка країна пострадянського простору, яка повертається в російську орбіту чи входить в російську орбіту, — це погано для України. Грузія тоді ще нахабніше і впевненіше буде порушувати санкційну політику західних держав. Це країна, яка має кордони з Росією, тому це, звичайно, погано для нас в будь-якому разі.

Після азербайджансько-вірменської війни здавалося, що Південний Кавказ втрачений для Росії, але бачимо, що як мінімум він не остаточно втрачений. Як мінімум вони з Китаєм та Туреччиною будуть його контролювати.

Ну і стратегічно, якщо Вірменія позбудеться ще й Грузії, як дружньо-демократичного режиму, вона тоді точно вже ніяких варіантів, крім того як через деякий час повертатися в російську орбіту, не матиме.

Росія показує два варіанти співпраці з тими країнами, які, як вона вважає, є в зоні її інтересів, як і Україна. Тобто в Україні — це війна, а в Грузії — можливість мати формальну незалежність, але залишатися в орбіті Росії.

Подивимося як за тиждень пройдуть вибори в Молдові. Якщо там ще Санду програє, то для Росії буде велика перевага.

Питання в тому, як може населення, яке на 80% хоче бути в ЄС і в НАТО (і це всі опитування показують) водночас голосувати за партію, яка останні 3-4 місяці зробила все, щоб зіпсувати стосунки з Заходом. Величезну кількість грузинів влаштовує та ситуація.

Чим їх так Росія приваблює? В них (грузинів — Ред.) є досвід, громадянська війна була 30 років тому, далі за Абхазію, з Росією…. Досвід цих війн дуже неприємний. Вони бачать, як велику могутню Україну, яка є однією з найбільших країн Європи, і яку нахабно її намагаються захопити, не закидують грошима і зброєю. І проводять аналогією зі своєю маленькою за розмірами Грузією, прогнозуючи слабку реакцію Заходу в разі, якщо Росія нападе. А РФ втрачати нема чого, — вона і так вся під санкціями.

У Грузії зараз користуються усіма перевагами Європи — робота, навчання. Але це стосується лише молодого покоління. Крім того, через Грузію проходить величезна кількість товарів з Європи, з усього світу, які йдуть в Росію. Країна також стала популярним напрямком для російських туристів.

Я вже не кажу про те, що Грузія просто бідна країна. Приїзд декілька десятків тисяч релокантів середнього класу російського одразу підняв її економіку. Ріст економіки в минулому і позаминулому році був рекордний, 7 чи 8%. І це нічим не пояснюється, крім приїзду конкретної категорії людей з іншої країни з грошима.

Грузини трохи по-іншому відносяться до багатьох речей, ніж українці. Вони виходять з чисто прагматичної точки зору. У часи Радянського Союзу Грузія отримала набагато більші дотації з бюджету, що дозволяло грузинам жити набагато краще, ніж економіка дозволяла. Але зараз вони зневірились, і думають, що ніколи уже не зможуть жити добре.

І це все створює таке тло для перемоги у виборах саме правлячої партії та продовження політики "дружби" з РФ.