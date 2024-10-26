Грузія обрала свій шлях? Результати екзитполів виборів у парламент та салют у Тбілісі

Президент Грузії впевнена у перемозі проєвропейської опозиції

У Грузії, де наразі проходять парламентські вибори, опублікували суперечливі результати екзитполів. А партія "Грузинська мрія" вже навіть почала святкувати свою перемогу.

Про це пише телеграм-канал "Новости — Грузия". Зазначається, що опубліковано екзитполи кількох каналів, у яких першість з великим відривом отримує чинна партія "Грузинська мрія".

UPD: Грузинська ЦВК оприлюднило результати, де синє поле — це нині правляча "Грузинська мрія". Явка, за попередніми даними, 58,94%, проголосували 2 060 412 осіб.

Проте президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що за її даними, проєвропейська опозиція перемагає на виборах з 52% голосів — ця цифра без урахування голосів діаспори, яка поки що продовжує голосувати в низці країн.

За даними опитування Edison Research:

чинна партія "Грузинська мрія" отримує підтримку трохи більше ніж 40% виборців,

коаліція "Єдність заради порятунку Грузії" — 16,7%,

коаліція "За зміни" -16,7%.

"Сильна Грузія" (Лело) – 10,3%

"За Грузію" (Гахарія) – 8,2%

За даними Gorbi, на замовлення проурядового телеканалу Imedi

"Грузинська мрія" – 56,1%

"Коаліція за зміни" ("Ахалі") – 12,6%

"Єдність" (ЕНД) — 11,6%

"Сильна Грузія" (Лело) – 7%

"За Грузію" (Гахарія) не долає бар'єр, набираючи 4,8%.

Водночас екзитпол державного телеканалу Imedi показав перевагу "Грузинської мрії" — понад 56% голосів виборців.

Проте біля партії "Грузинська мрія" у Тбілісі вже розпочалося святкування перемоги на виборах, де запустили салюти. А влада країни вже через 20 хвилин після закриття дільниць стверджувала, що зберегла більшість у Парламенті.

Так, прем'єр-міністр Грузії та політсекретар партії "Грузинська мрія" Іраклі Кобахідзе заявив ще о 17:00 про перемогу його політсили на парламентських виборах. Проте закликав громадян продовжувати голосувати, аби точно здобути конституційну більшість.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Грузії під час парламентських виборів зафіксовані масові порушення та бійки.