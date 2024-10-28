Вибори в Грузії: в ЄС закликали до розслідування усіх порушень під час голосування

Євросоюз враховує оцінку, які дали виборам міжнародні спостерігачі

Європейський Союз планує включити питання парламентських виборів в Грузії, які пройшли з численними скандалами, до порядку денного неформальної зустрічі в ЄС. Там проаналізують усі порушення, які були зафіксовані спостерігачами під час голосування.

Про це написав голова Європейської Ради Шарль Мішель. Він зазначив, що на засідання Єврорада обговорить ситуацію та визначить наступні кроки у відносинах з Грузією.

Мішель додав, що Євросоюз враховує оцінку, які дали виборам міжнародні спостерігачі – у своєму звіті делегації від ОБСЄ та ПАРЄ заявили про фальсифікації, сутички та тиск на виборців. ЄС закликає Центральну виборчу комісію та правоохоронні органи Грузії провести швидке, прозоре та незалежне розслідування порушень на виборах. А у влади Грузії, таким чином, з'явиться шанс продемонструвати реальну прихильність до шляху країни до ЄС.

Раніше "Телеграф" писав, що у Грузії під час парламентських виборів зафіксовані масові порушення та бійки. А місцеві журналісти фіксують кричущі порушення під час виборчого процесу.

На виборах 26 жовтня проросійська правляча партія "Грузинська мрія – Демократична Грузія" здобула перемогу на парламентських виборах із результатом 54,27% голосів. До парламенту також проходять чотири опозиційні сили. "Коаліція за зміни" отримала 10,8% голосів, партія "Єдність – Національний рух" – 10,09%, "Сильна Грузія" – 8,75%, а "Гахарія за Грузію" – 7,75%.

Опозиційні сили не визнають результати виборів. Лідерка "Єдності – Національного руху" Тіна Бокучава заявила про перехід партії у "режим надзвичайної ситуації". Очільник "Коаліції за зміни" Ніка Гварамія звинуватив владу у "конституційному перевороті" та пообіцяв оприлюднити докази фальсифікацій.