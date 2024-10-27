Через результати виборів у Грузії опозиція пообіцяла протести і докази фальсифікації

Опозиція обіцяє оприлюднити докази фальсифікацій

Правляча партія "Грузинська мрія – Демократична Грузія" здобула перемогу на парламентських виборах із результатом 54,27% голосів. До парламенту також проходять чотири опозиційні сили. "Коаліція за зміни" отримала 10,8% голосів, партія "Єдність – Національний рух" – 10,09%, "Сильна Грузія" – 8,75%, а "Гахарія за Грузію" – 7,75%.

За даними Центральної виборчої комісії, підраховано бюлетені з 99,16% виборчих дільниць. При цьому результати голосування за кордоном суттєво відрізняються від загальнонаціональних показників. На закордонних дільницях перемогла "Коаліція за зміни" з 29,07% голосів. За нею йдуть "Єдність – Національний рух" із 20,83% та "Грузинська мрія" з 17,73%.

Результати виборів в Грузії

Опозиційні сили не визнають результати виборів. Лідерка "Єдності – Національного руху" Тіна Бокучава заявила про перехід партії у "режим надзвичайної ситуації". Очільник "Коаліції за зміни" Ніка Гварамія звинуватив владу у "конституційному перевороті" та пообіцяв оприлюднити докази фальсифікацій.

"Сильна Грузія" також приєдналася до звинувачень у фальсифікаціях. Представниця партії Ганна Долідзе наголосила, що оприлюднені результати не відображають волю грузинського народу.

Партія "Гахарія за Грузію" зайняла більш стриману позицію. Заступниця голови партії Натія Мезвріншвілі повідомила про виявлені порушення, зокрема випадки голосування за підробленими документами та роздачу заповнених бюлетенів.

Неурядові організації, які спостерігали за виборами, також відмовилися визнавати їхні результати. Опозиційні сили анонсували проведення акцій протесту.

Загалом під час виборів працювало 3111 виборчих дільниць у Грузії та 67 дільниць у 53 містах 42 країн світу.

Раніше "Телеграф" писав, що у Грузії під час парламентських виборів зафіксовані масові порушення та бійки. Місцеві журналісти фіксують кричущі порушення під час виборчого процесу.