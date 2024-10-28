Политтехнолог Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа" о том, почему грузины голосовали за пророссийскую политическую партию

Парламентские выборы в Грузии могут оказать существенное влияние на геополитическую ситуацию в регионе. По итогам голосования правящая партия "Грузинская мечта" получила около 54% голосов избирателей. В настоящее время она имеет около 90 депутатских мандатов, что позволяет формировать монокоалицию и созвать заседание парламента. Впрочем, партия не получила конституционного большинства. Я думаю, что если сегодня-автра никакой серьезной активности оппозиция не проявит, то на этом все дело закончится.

Это только начало процесса, протестов, переговоров. Может, кто-то из оппозиционеров и не будет принимать мандат. Грузинская мечта максимально радикализировала повестку, а теперь заявила, что не будет восстанавливать дипломатические отношения с Россией из-за того, что они оккупировали их территории.

Как это отразится на Украине? Любая страна постсоветского пространства, возвращающаяся в российскую орбиту или входящая в российскую орбиту, — это плохо для Украины. Грузия тогда еще более нагло и уверенно будет нарушать санкционную политику западных государств. Это страна, у которой есть границы с Россией, поэтому это, конечно, плохо для нас в любом случае.

После азербайджанско-армянской войны казалось, что Южный Кавказ потерян для России, но видим, что как минимум он не окончательно потерян. Как минимум, они с Китаем и Турцией будут его контролировать.

Ну и стратегически, если Армения лишится еще и Грузии как дружественно-демократического режима, она тогда точно уже никаких вариантов, кроме того, как через некоторое время возвращаться в российскую орбиту, не будет.

Россия показывает два варианта сотрудничества с теми странами, которые, как она считает, в зоне ее интересов, как и Украина. То есть в Украине это война, а в Грузии — возможность иметь формальную независимость, но оставаться в орбите России.

Посмотрим, как через неделю пройдут выборы в Молдове. Если там Санду проиграет, то для России будет большое преимущество.

Вопрос в том, как может население, которое на 80% хочет быть в ЕС и в НАТО (и это все опросы показывают) одновременно голосовать за партию, которая последние 3-4 месяца сделала все, чтобы испортить отношения с Западом. Огромное количество грузин устраивает ситуация.

Чем их Россия так привлекает? У них (грузин — Ред.) есть опыт, гражданская война была 30 лет назад, дальше за Абхазию, с Россией…. Опыт этих войн очень неприятен. Они видят, как большую могущественную Украину, которая является одной из крупнейших стран Европы и которую нагло пытаются захватить, не закидывают деньгами и оружием. И проводят аналогию со своей маленькой по размерам Грузией, прогнозируя слабую реакцию Запада в случае, если Россия нападет. А РФ терять нечего — она и так вся под санкциями.

В Грузии сейчас пользуются всеми преимуществами Европы: работа, учеба. Но это касается только молодого поколения. Кроме того, через Грузию проходит огромное количество товаров из Европы, со всего мира, идущих в Россию. Страна также стала популярным направлением для российских туристов.

Я уж не говорю о том, что Грузия просто бедная страна. Приезд нескольких десятков тысяч релокантов среднего класса российского сразу поднял ее экономику. Рост экономики в прошлом и позапрошлом году был рекордный, 7 или 8%. И это ничем не объясняется, кроме приезда конкретной категории людей с другой страны с деньгами.

Грузины несколько по-другому относятся ко многим вещам, чем украинцы. Они исходят из чисто прагматичной точки зрения. Во времена Советского Союза Грузия получала гораздо большие дотации из бюджета, что позволяло грузинам жить гораздо лучше, чем позволяла экономика. Но сейчас они отчаялись, и думают, что никогда уже не смогут жить хорошо.

И это все создает фон для победы в выборах именно правящей партии и продолжения политики "дружбы" с РФ.