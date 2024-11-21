Росіяни вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою

Деталей у Повітряних силах не розголошують

У четвер, 21 листопада, Росія з Астраханської області запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Сталось це під час повітряної атаки.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Із Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.)", — йдеться у повідомленні.

Що це могла бути за ракета

Офіційно Повітряні Сили не вказують тип міжконтинентальної ракети, однак напередодні мережею ширилося повідомлення про можливе застосування РС-26 "Рубіж".

Вона може бути обладнана ядерним зарядом. Її дальність — від 2 до 6 км. Точні характеристики РС-26 "Рубіж" залишаються невідомими. Якщо тільки ймовірні:

дальність: 6 000 км

точність: 150 м

стартова маса — 50 т.

маса бойової частини: 1,2 т (еквівалент 3 "Іскандер-М").

Детальніше про цю зброю можна прочитати в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Раніше "Телеграф" вже писав, що ворог може використати під час атаки свою нову зброю. Були попередження про ймовірність завдання удару балістики з російського міста Астрахань і розповідали, скільки часу на реакцію в українців.