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Росіяни вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою

Автор
Марина Іщенко
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Атака по Україні Новина оновлена 21 листопада 2024, 09:59
Атака по Україні. Фото Колаж "Телеграф"

Деталей у Повітряних силах не розголошують

У четвер, 21 листопада, Росія з Астраханської області запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Сталось це під час повітряної атаки.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Із Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.)", — йдеться у повідомленні.

Що це могла бути за ракета

Офіційно Повітряні Сили не вказують тип міжконтинентальної ракети, однак напередодні мережею ширилося повідомлення про можливе застосування РС-26 "Рубіж".

Вона може бути обладнана ядерним зарядом. Її дальність — від 2 до 6 км. Точні характеристики РС-26 "Рубіж" залишаються невідомими. Якщо тільки ймовірні:

  • дальність: 6 000 км
  • точність: 150 м
  • стартова маса — 50 т.
  • маса бойової частини: 1,2 т (еквівалент 3 "Іскандер-М").

Детальніше про цю зброю можна прочитати в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Раніше "Телеграф" вже писав, що ворог може використати під час атаки свою нову зброю. Були попередження про ймовірність завдання удару балістики з російського міста Астрахань і розповідали, скільки часу на реакцію в українців.

Теги:
#Ракета #Рубіж #Міжконтинентальна ракета