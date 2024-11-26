Перший заступник голови експертної ради ЦДАКР спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому інвестиції в Україну під час війни є важливими

Так, це добре, що депутати, які входять до складу Парламентської асамблеї НАТО, підтримують ідею запрошення України до Альянсу, але це не має впливу на політиків, зокрема лідерів держав, які лише можуть ухвалювати таке рішення.

Ми бачили позицію адміністрації Байдена та канцлера Німеччини Шольца. А Трамп, який приступить до виконання обов'язків президента США 20 січня, теж проти ідеї надання Україні членства в НАТО. Просто наша влада і попередня, і нинішня не розуміє, що спочатку потрібно було з'ясувати, як діє Альянс, що означає одностайне ухвалення рішень в цій організації, і найголовніше: хто з-поміж країн НАТО готовий воювати за Україну?

Бо гасло Альянсу, як у мушкетерів: один за всіх — всі за одного, а готовність воювати означає не лише допомогу на словах, постачання озброєнь, надання розвідданих, а й відправку власних вояків для участі як в наземних операціях, так і повітряних.

А коли НАТО демонструвало таку готовність? Наводять єдиний приклад — відповідь Альянсу на теракт в Америці 9 вересня 2001-го. Але ж тоді ніхто практично нічим не допоміг Америці, вона фактично сама справлялась з наслідками цього нападу, і стаття 5 була формально задіяна.

Єдиний випадок, коли 1991 року країни під егідою США за тодішнього президента Джорджа Буша-старшого зібрали коаліцію, бажаючи вибити війська Саддама Хусейна з окупованого Кувейту. Але це була не операція НАТО загалом, а деяких країн НАТО, в цьому брали участь й деякі арабські країни.

Таке саме мало б статися і в нашій ситуації. Тобто США, адміністрація Байдена, мали б зібрати коаліцію охочих, відправити війська, озброєння в Україну і силою викинути російські війська. Але Байден побоявся піти на це, хоча після візиту шефа ЦРУ Бернса до Києва у Білому домі знали, що Путін нападе на Україну, і замість того, щоб посилити свою присутність, військову допомогу, американці відкликали своїх військових інструкторів. А могли заявити: "Vlad, (саме так його називають там), якщо хоч один з наших інструкторів загине, ми вступаємо у війну"…

Це справді було б сильним попередженням або стримуванням (deterrence) для Путіна. А так, відкликавши інструкторів і навіть працівників посольства, вони запросили Путіна атакувати.

З іншого боку, наша влада за президентства Зеленського також нічого не робила для зміцнення обороноздатності, випуску тих же боєприпасів і в останні дні стала закликати США захищати Україну.

Уроки для майбутнього: якщо країна хоче, щоб її захищали, то мусить мати максимум іноземних інвесторів зі США, Великої Британії, Німеччини та Франції.

Вони точно будуть зацікавлені в захисті своїх інвестицій, а цього не робила жодна попередня влада, яка хотіла наживатися на власних ресурсах.

Думаю, не випадковою є заява сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який вважає, що українські рідкоземельні елементи можуть стати стратегічним активом США. Лише це може спонукати Трампа до швидкого укладення миру в Україні. Щоправда, при цьому ми втрачаємо території, але цей рідкоземельний актив якраз і може стати саме тією інвестицією, заради якої адміністрація Трампа буде озброювати Україну, щоб росіяни не окупували її.