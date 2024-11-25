Трамп поки не пропонував Києву свій "мирний план": коли він займеться Україною та зателефонує Путіну — ЗМІ

Трамп поки більше зайнятий внутрішніми питаннями США

Про численні "плани Трампа" щодо України, які публікують ЗМІ на Заході, насправді зараз нічого невідомо. Ні команда майбутнього президента США, ні він сам із предметними пропозиціями безпосередньо до Києва не зверталися.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела з вищого військово-політичного керівництва України. За їхніми словами, "зливи" в медіа різних "мирних планів" та концепцій наразі є елементами внутрішньоштабної боротьби в оточенні майбутнього президента США, яка розпочалася задовго до виборів. І різні утиски в соцмережах на українську тему від мільярдера Ілона Маска чи президентського сина Дональда Трампа-молодшого теж укладаються у рамки цієї боротьби за увагу першої особи.

А сам Трамп, за словами джерел, поки що більше зайнятий внутрішніми питаннями США, які для нього завжди були у пріоритеті. При цьому співрозмовники вважають, що до України руки всерйоз дійти можуть вже незабаром.

Очікується, що скоро відбудеться ще один його дзвінок до Москви, але вже предметніший. Також незабаром до США вирушить і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Нам важливо опинитися там, у Трампа, раніше за росіян, просунути свою концепцію", — говорить джерело в президентському оточенні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Трампа знайшли вагому причину, чому США мають допомогти Україні.