Первый заместитель главы экспертного совета ЦИАКР специально для "Телеграфа" объяснил, почему инвестиции в Украину во время войны важны

Да, это хорошо, что депутаты, входящие в состав Парламентской ассамблеи НАТО, поддерживают идею приглашения Украины в Альянс, но это не имеет влияния на политиков, в частности, лидеров государств, которые могут принимать такое решение.

Мы видели позицию администрации Байдена и канцлера Германии Шольца. А Трамп, который приступит к исполнению обязанностей президента США 20 января, тоже против идеи предоставления Украине членства в НАТО. Просто наша власть — и предыдущая, и нынешняя — не понимает, что сначала нужно было выяснить, как действует Альянс, что означает единодушное принятие решений в этой организации, и самое главное: кто из стран НАТО готов воевать за Украину?

Потому что лозунг Альянса, как у мушкетеров: один за всех — все за одного, а готовность воевать означает не только помощь на словах, поставку вооружений, предоставление разведданных, но и отправку собственных солдат для участия как в наземных операциях, так и в воздушных.

А когда НАТО демонстрировало такую готовность? Приводят единственный пример – ответ Альянса на теракт в Америке 9 сентября 2001-го. Но тогда никто практически ничем не помог Америке, она фактически сама справлялась с последствиями этого нападения, и статья 5 была формально задействована.

Единственный случай, когда в 1991 году страны под эгидой США при президенте Джордже Буше-старшем собрали коалицию, желая выбить войска Саддама Хусейна из оккупированного Кувейта. Но это была не операция НАТО в целом, а некоторых стран НАТО, в этом принимали участие и некоторые арабские страны.

Такое же должно было бы произойти и в нашей ситуации. То есть США, администрация Байдена, должны были бы собрать коалицию желающих, отправить войска, вооружение в Украину и силой выбросить российские войска. Но Байден побоялся пойти на это, хотя после визита шефа ЦРУ Бернса в Киев в Белом доме знали, что Путин нападет на Украину, и вместо того, чтобы усилить свое присутствие и военную помощь, американцы отозвали своих военных инструкторов. А могли заявить: "Vlad, (именно так его называют там), если хоть один из наших инструкторов погибнет, мы вступаем в войну" …

Это действительно было бы сильным предупреждением или сдерживанием (deterrence) для Путина. А так, отозвав инструкторов и даже работников посольства, они пригласили Путина атаковать.

С другой стороны, наши власти при президентстве Зеленского тоже ничего не делали для укрепления обороноспособности, выпуска тех же боеприпасов и в последние дни стали призывать США защищать Украину.

Уроки для будущего: если страна хочет, чтобы ее защищали, то должна иметь максимум иностранных инвесторов из США, Великобритании, Германии и Франции.

Они точно будут заинтересованы в защите своих инвестиций, а этого не делала ни одна предыдущая власть, которая хотела наживаться на собственных ресурсах.

Думаю, не случайно заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма, который считает, что украинские редкоземельные элементы могут стать стратегическим активом США. Только это может побудить Трампа к быстрому миру в Украине. Правда, при этом мы теряем территории, но этот редкоземельный актив как раз может стать именно той инвестицией, ради которой администрация Трампа будет вооружать Украину, чтобы россияне не оккупировали ее.