Трампа цікавлять виключно гроші

Дональд Трамп, який незабаром займе крісло нового президента Америки, добиватиметься укладання мирної угоди між Москвою та Києвом будь-якими шляхами. Ця угода потрібна йому виключно заради грошей, і він переслідує корисливі мотиви.

Таким чином, Трамп планує "відшкодувати" всі спрямовані на допомогу Україні гроші за рахунок цінних металів, які приховані в надрах нашої країни. Про це повідомляє видання BILD.

"Мабуть, Трампа цікавить не стільки геостратегічні міркування, скільки банальні гроші", — пише BILD.

Видання зазначає, що Україна має в своєму розпорядженні мінеральні ресурси та рідкісноземельні метали на суму близько $7 трильйонів. Зокрема сюди входять: уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні ресурси.

І ці "скарби" Трамп, напевно, не захоче віддавати Росії, а тому поспішить врегулювати конфлікт на території України.

Подібні "розважливі" заяви раніше вже робив сенатор Ліндсі Грем, який називав Україну "найбагатшою країною в Європі" і обіцяв, що Трамп проведе переговори про мирну угоду, яка буде позитивною для Києва та Вашингтона.

"Ми повернемо наші гроші та збагатимося рідкісними землями — і Україна теж виграє", — заявляв Грем.

При цьому зазначається, що США витратили 175 мільярдів доларів "через конфлікт" — 106 мільярдів пішли безпосередньо Києву, з яких 69,8 мільярда припало на зброю. І ці кошти Трамп нібито збирається повернути за рахунок ресурсів, на які багата українська земля.

Нагадаємо, екс-посол США в Україні (2003–2006), директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Хербст заявив, що Дональд Трамп однозначно має певні "важелі, щоб вплинути на Путіна". Питання лише в тому, чи він готовий їх дійсно використати.

За його словами, Путін однозначно не погодиться добровільно покинути територію України і Трампу доведеться "виконати величезну роботу".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Путін може запропонувати Трампу поділити Україну на три частини. В українській розвідці визнали, що такий документ справді розробили у РФ.