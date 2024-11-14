Трампу це сподобалося: чи насправді США вигідно братися за корисні копалини в Україні (відео)

Такий приклад уже був у 2013 році

У Плані перемоги Зеленського новообраний президент США Дональд Трамп зацікавився двома його пунктами, серед яких спільне використання українських копалин природних ресурсів Сполученими штатами Америки. Це корисно для України та її економіки.

Про це "Телеграфу" розповів директор напряму підприємництва, освіти та інновацій Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) Антон Ващук.

Він прокоментував статтю Financial Times, в якій йшлося про те, що Трампа зацікавили пункти про доступ західних партнерів до природних ресурсів України.

"Я думаю, абсолютно. Ми вже такий приклад бачили у 2013 році, коли дві великі потужні нафтокомпанії зі Штатів приходили до України і хотіли підписати угоду на Донбасі, у Криму", — сказав Ващук.

Він додав, що американські та європейські компанії готові заходити на український ринок та робити величезні інвестиції, щоб інтегрувати Україну у свою економіку.

"Я думаю це дуже важливо, щоб американські компанії проходили і щоб бачили в цьому прибуткові можливості. І я думаю, Україна має погодитися на це. Маленькі та середні компанії будуть включені в ці великі контракти також. Для української економіки це теж була б чудова новина", — зазначає співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські чиновники сподіваються на те, що Дональд Трамп покладе край війні.