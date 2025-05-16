Політолог та експерт про шанси змусити Росію погодитися на припинення вогню раніше, ніж восени

І коротко по першому етапу "переговорів" — очікувано безрезультатному (бо результату не чекали ані ми, ані Кремль).

Ясно що в такий спосіб (не відмовляючись від діалогу, однак без жодних результатів) Путін затягує ситуацію. Він чекає як мінімум осені – коли Україна втратить ще більше і матиме ще гірший поріг входження в переговорний процес. Ну і ще Путін явно чекає, щоб Трампу остаточно набридла історія з цією війною. Тобто, задача-мінімум для Путіна – в такий спосіб розколоти союзників України, щоб в результаті була коаліція Європи та України, а Америка відсторонилась до ролі пасивного спостерігача. Жодної участі у фінансуванні, у підтримці зброєю, в санкціях, в будь-якому іншому способі примусу Росії до перемир’я.

Але, гадаю, Путін все ж допускає можливість припинення вогню раніше осені. Однак, звісно, не як результат угоди з українською владою і тим більше не результат тиску союзників. Це мало б виглядати як плід геніальної стратегії особисто Путіна. Саме тому Путіну потрібна зустріч з Трампом. І бажано, щоб це відбулось раніше, ніж відбудеться зустріч з Зеленським. Тоді Зеленського буде демонстративно поставлено перед фактом. І Україна буде об’єктом домовленостей, але не рівноправним учасником. Тим більше не стороною, яка виставляє якісь вимоги.

Додаткова ціль максимально довгого тримання ситуації в підвішеному стані – "ось-ось можуть домовитись, ось-ось припинять стріляти" — це зменшити для Європи актуальність максимальної підтримки України, вкладання в нашу оборону. А сенс напихати Україну зброєю і снарядами, якщо буквально сьогодні-завтра все може припинитись? І головне, це відводить європейців від простої думки, що ця війна може бути довгою. І зачепить поступово всіх.

Я про репліку Мєдінского щодо Швеції (котру Росія, виявляється, затягнула у 21-річну війну, в результаті котрої Швеція перестала бути "величною державною"). Це дуже показове в плані уявлень російської еліти про "велич". Розвинена, культурна, комфортна, дружня до людей Швеція в цій системі координат – "не велична країна", а сибірський загиджений виродок – "велична країна".

Джерело: допис Олексія Голобуцького у Facebook