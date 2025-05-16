Росія стала посміховиськом, влаштувавши урок історії на переговорах у Стамбулі

Звертатися до історичних фактів та перекручувати історію — забавка росіян

В ході україно-російських перемовин, що відбулися в турецькому Стамбулі у п’ятницю, 16 травня, голова делегації Кремля Володимир Мединський заявив, що РФ готова воювати роками та десятиліттями. Він згадав, що Росія воювала зі Швецією 21 рік, чим миттєво викликав увагу до цієї заяви.

Про сказані ним слова повідомив кореспондент The Economist Олівер Керрол. "Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три — скільки б часу це не знадобилося. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати? Петра Першого фінансували Англія та Франція, і Швеція досі залишалася б великою державою, якби не це. Можливо, дехто з тих, хто сидить тут за цим столом, втрачатиме ще більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно", – заявив за столом переговорів Мединський.

Народний депутат Олексій Гончаренко пояснив, що насправді відбувалося на зустрічі. За його словами, Мединський витратив 20 хвилин переговорного часу (всього зустріч тривала півтори години) на "урок історії".

"Мовляв, Петро І просив у Швеції територію — зокрема устьє Неви, щоби мати вихід до Балтійського моря. Шведи відмовили. І тоді Росія розпочала 21-річну війну. В результаті — територію забрали, і не тільки цю, а Швеція перестала існувати як велика держава", – розповів обранець.

За його словами, саме з цієї частини починається найголовніше: після цих слів Мединський заявив, що спочатку Росія прагнула анексувати лише Крим, Донецьку та Луганську область, а зараз її апетити збільшились, а до списку вимог додалися ще Запорізька та Херсонська область. Крім того, очільник російської делегації пригрозив, що наступного разу вони будуть говорити ще й про Харківську та Сумську області.

Як відмітив Гончаренко, з боку російської сторони не пролунало жодного слова ані про сумнозвісну демілітаризацію, ані про обмеження чисельності армії. За його словами, росіян це хвилює менше, ніж Карл XII.

На зустрічі підіймалися три питання: обмін (найближчим часом може відбутися обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000"), припинення вогню (жодних конкретних заяв чи дій) та зустріч Зеленського та Путіна (російська сторона сказала, що передасть інформацію про це).

"Ну і ще послухали історичну лекцію про Карла XII. В наступний раз пропоную нашій делегації підготуватись і розповісти про Конотопську битву та гетьмана Виговського. Росіянам сподобається", – пожартував Гончаренко.

Російська любов до посилань на історичні факти значної давності вже давно не викликає здивування серед українців: "Що найбільше смішить у росіянах — постійні посилання на якісь рандомні історичні факти. Наприклад, війна зі Швецією була 300 років тому. Вони серйозно сприймають це, як релевантний приклад?", – питають українці в мережі.

Для довідки: Північна війна (1700 — 1721) – масштабний збройний конфлікт між коаліцією Північної Європи (Московія, Данія, Саксонія, пізніше – Річ Посполита та Пруссія) зі Швецією за контроль над Балтійським морем та домінування в регіоні. Основна боротьба точилася між шведським королем Карлом XII та російським царем Петром I.

Війна тривала 21 рік та закінчилася поразкою Швеції. Переломним моментом стала Полтавська битва, після якої Швеція втратила стратегічну перевагу. У результаті війни Росія здобула вихід до Балтійського моря, посилила свій вплив в Європі та утвердилася, як імперія.

Кирило Талер, засновник "Першої приватної їжарні" та радник "Демократичної сокири" опублікував мем, який чудово описує ситуацію, яка склалася на переговорах. Мединський, сидячи в полум’ї війни та чудово розуміючи ті втрати, яких Росія щоденно зазнає на фронті, заявляє, що вони "можуть воювати вічно".

Очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко детально розібрав кілька "цитат" Бісмарка та Наполеона, які на переговорах наводив Мединський. До прикладу, він сказав: "Ніколи не намагайтеся обманути росіян… рано чи пізно росіяни завжди приходять за своїм" та приписав цю фразу Отто фон Бісмарку.

Коваленко ж зазначає: ця цитата не має ніяких підтверджень серед автентичних висловлювань німецького політичного діяча та вважається апокрифічною, тобто такою, що є несанкціонованим, невірогідним, вигаданим або сумнівним.

"Німецькі історики, зокрема співробітники Фонду Бісмарка прямо спростували подібні "вислови" – Бісмарк не говорив нічого подібного", – зазначив очільник ЦПД.

Друга цитата, яку використав Мединський: "Війна і переговори ведуться одночасно", – її він приписав Наполеону.

Коваленко знову спростовує та зазначає, що у жодному відомому листуванні, мемуарі чи вислові французького полководця немає подібної цитати. Історичні джерела не зафіксували таких слів імператора, а отже його також вважають апокрифічним.

А ось моя цитата: немає серед росіян того, хто колись не збрехав. Брехня — то кров російська

Варто зазначити, що правдивість цитати Бісмарка спростовують навіть на сайті російського військово-історичного товариства, створеного та очолюваного самим Мединським. А його підручник з історіями часто піддається критиці через те, що роботи "історика" не спираються на реальні дослідження, а є особистими домислами, які Мединський видає як об’єктивну подачу фактів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що мав лише дві зустрічі з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим — одну онлайн, іншу особисто. Як зазначив дипломат, у минулому Лавров справді користувався авторитетом на міжнародній арені, однак з роками перетворився на рупор російської пропаганди, втративши імідж стратегічного перемовника.