"Нас чекають дуже важкі дні": європейські лідери розчаровані результатом переговорів у Стамбулі

Європейські лідери обурені позицією Росії

Переговори між делегаціями України та Росії у Стамбулі закінчились без суттєвих результатів. За дві години сторони не змогли домовитись про жодні кроки до миру.

Росія не погодилась на припинення вогню і поставила неможливі умови. "Телеграф" зібрав реакції лідерів європейських країн, які різко розкритикували таку позицію російської сторони.

Президент Франції Емманюель Макрон різко розкритикував російську сторону, заявивши, що відмова від припинення вогню та діалогу з Україною свідчить про небажання Росії досягти миру. За словами французького лідера, Москва прагне лише виграти час, продовжуючи бойові дії.

"Відмовляючись від припинення вогню та діалогу з Україною, Росія показує, що не хоче миру, а лише прагне виграти час, продовжуючи війну", — написав президент Франції у Х.

Німецький політик Фрідріх Мерц після зустрічі з Володимиром Зеленським висловив спільну позицію про втрачену можливість. Він зазначив, що цього тижня була хороша нагода розпочати мирні переговори після попередньої угоди про припинення вогню, але Росія нею не скористалася.

"Разом з Володимиром Зеленським ми дійшли єдиної думки, що Росія мала хорошу можливість цього тижня розпочати перші переговори про мирну угоду — після укладення попередньої угоди про припинення вогню. Ми дуже розчаровані тим, що цього не сталося", — цитує слова Мерца DW.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав позицію Росії "абсолютно неприйнятною". Він заявив про тісну координацію дій з президентом України Зеленським та президентом США Трампом у відповідь на ситуацію, що склалася.

"Позиція Росії явно неприйнятна, і це відбувається не вперше. За підсумками зустрічі з президентом Зеленським і дзвінка президенту Трампу, ми зараз тісно координуємо нашу реакцію і продовжимо це робити", — сказав глава британського уряду.

Негативну оцінку переговорам також дала прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Вона підкреслила, що стало очевидно, хто насправді готовий зробити кроки до миру, а хто ні. Мелоні закликала рішуче наполягати на беззаперечному припиненні вогню.

"Ми не повинні складати руки. За ці години ми побачили, на відміну від певної пропаганди, хто насправді готовий зробити важливі кроки на користь миру, а хто, навпаки, явно менш готовий", — сказала Джорджія Мелоні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск написав у Х, що "росіяни у Стамбулі де-факто перервали переговори та відмовилися припинити вогонь. Час підвищити тиск".

За його словами, російська сторона не виявила доброї волі, відмовилася вести переговори у присутності американської сторони та висунула неприйнятні умови. "Російську позицію навряд чи можна назвати конструктивною в будь-якому сенсі. Ймовірно, попереду на нас ще дуже важкі дні", — цитує Туска польське rmf24.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чим закінчились переговори у Стамбулі. Росія висунула абсурдні вимоги.