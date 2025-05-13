Переговори у Стамбулі-2025: від пропозиції Путіна до реакції світу, збірка головних заяв

Багато країн уже відреагували на слова Путіна, і думки про його наміри розділилися

Одна з найгарячіших тем останніх днів — переговори у Стамбулі 15 травня. Зараз у багатьох є безліч питань про те, чи відбудуться вони, чи зустрінуться особисто Зеленський та Путін, чи буде виконана умова України щодо 30-денного перемир’я та як світ реагує на пропозицію про переговори загалом.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі основні заяви про переговори Росії та України у Туреччині. Спочатку про них заявив російський президент Володимир Путін, потім була реакція Володимира Зеленського, потім Дональд Трамп висловився про пропозицію, а потім реагував Захід.

Ситуація прийшла до того, що Зеленський хоче особисто зустрітися на переговорах із Путіним у Стамбулі, але при цьому щоб Росія пішла на 30-денне перемир’я. А РФ, у свою чергу, хоче переговори без попередніх умов.

Як Путін запропонував переговори у Стамбулі

Вночі 11 травня Путін виступив із пропозицією провести переговори Росії та України у Стамбулі 15 травня. Варто зазначити, що раніше в росЗМІ цей виступ глави Кремля анонсували як "вибуховий" і гучний". Російські пропагандисти обіцяли, що заяви Путіна стануть сенсацією і "підірвуть американський вечірній прайм-тайм".

Російський президент згадував у ході своєї промови про переговори у Стамбулі у 2022 році, які по суті нічого не дали. Далі він запропонував провести нові переговори та майданчиком для них знову використати Туреччину.

"Нагадаю ще раз, не ми перервали переговори у 2022 році. Це зробила українська сторона. У зв’язку з цим незважаючи ні на що пропонуємо київській владі відновити переговори перервані ними наприкінці 2022 року. Відновити прямі переговори. Причому підкреслю, без будь-яких попередніх умов. Почати пропонуємо негайно вже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі. Там, де вони проводилися раніше і там, де вони були перервані", — сказав Путін.

Путін та Зеленський зустрічалися особисто у 2019 році. Фото: Reuters

Володимир Зеленський 10 травня під час телефонної розмови з Трампом заявив про готовність України до прямих мирних переговорів із Росією, якщо та погодиться на безумовне 30-денне припинення вогню з 12 травня. Після цього очікувалася відповідь від Росії.

Однак у ході свого виступу Путін буквально відкинув ідею з 30-денним перемир’ям та запропонував прямі переговори.

Реакція Зеленського на слова Путіна

Вранці 11 травня український президент уже дав відповідь на пропозицію Путіна. Він сказав, що Україна готова зустрічатися для переговорів із Росією. Але перед цим Москва має підтвердити припинення вогню з 12 травня.

Водночас Зеленський назвав "хорошим знаком" той факт, що у Росії задумалися про завершення війни.

"Це хороший знак, що росіяни нарешті задумалися про закінчення війни. Усі у світі вже дуже давно на це чекали. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни — це припинення вогню. Нема рації продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале та надійне – починаючи із завтрашнього дня, 12 травня, і Україна готова зустрічатися", – сказав президент.

Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Емманюель Макрон та Володимир Путін/ 2019 рік

Пізніше він заявив, що особисто чекатиме Володимира Путіна в Туреччині у четвер, 15 травня.

"Я буду цього четверга, 15 травня, у Туреччині — і чекаю Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина", — сказав Зеленський.

У Росії після цього повідомили, що особистої зустрічі не буде і вигадали купу відмовок. Віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов розкритикував готовність Зеленського до переговорів у Стамбулі. За його словами, зустрічі на найвищому рівні у такій складній ситуації нібито не організовуються без належної підготовки.

Як відреагував Трамп

Через кілька годин після нічних виступів Путіна Дональд Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social заявив, що продовжить працювати з обома сторонами, а наступний тиждень назвав "великим".

"Потенційно великий день для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава лазня", сподіваюся, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий СВІТ. Я буду продовжувати працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться." — резюмував Трамп

12 травня Трамп повідомив, що він може взяти участь у переговорах Росії та України в Стамбулі, якщо його присутність на цих переговорах буде корисною.

"Я не знаю, де я буду в той момент, десь на Близькому Сході, — сказав Дональд Трамп, — але я полечу туди, якщо я вважаю, що це допоможе", — говорив він.

Що кажуть у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган по телефону поспілкувався з французьким колегою Емманюелем Макроном і вони обговорили тему переговорів 15 травня у Стамбулі. За його словами, Туреччина готова прийняти у себе переговори. Про це повідомили в адміністрації турецького президента.

"Президент Ердоган заявив, що на шляху до припинення війни між Україною та Росією досягнуто історичного поворотного моменту, що цією можливістю слід скористатися, і що Туреччина готова зробити все можливе, включаючи проведення переговорів, для забезпечення припинення вогню та тривалого миру", — заявили в адміністрації.

12 травня Зеленський також розмовляв з Ердоганом про майбутні переговори:

"Обговорили ключові деталі зустрічі у Туреччині, яка може допомогти у закінченні війни. Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Все одно бачимо необхідність припинення вогню", — зазначив український президент.

Вони з Ердоганом домовилися про подальшу спільну роботу заради того, щоб був мир. Турецький лідер своєю чергою наголосив на необхідності всеосяжного припинення вогню для початку "мирних переговорів" і додав, що "не можна втрачати відкрите вікно можливостей".

Як реагує Захід

Франція. Президент Франції Емманюель Макрон назвав пропозицію Путіна про переговори "першим, але недостатнім кроком". Він зазначає, що Путін "шукає вихід і все одно хоче виграти час". Також французький лідер наголосив, що "безумовному припиненню вогню не повинні передувати переговори".

Польща. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соціальній мережі Х (колишній Twitter) написав, що світу необхідне негайне та безумовне припинення вогню.

"У відповідь на наш заклик росіяни запропонували розпочати мирні переговори 15 травня. Однак світ чекає одноголосного рішення про негайне та безумовне припинення вогню. Україна готова. Більше жодних жертв!", — пише Туск.

Чехія Глава МЗС Чехії Ян Липавський негативно відреагував на пропозицію Росії про переговори замість перемир’я.

"Все просто. Україна та демократичний світ вимагають припинення вогню, Путін хоче продовжувати стріляти", — заявив він.

Німеччина. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також вважає, що це був "хороший знак" від Путіна.

"Ми очікуємо, що Москва погодиться на перемир’я, яке забезпечить справжні переговори. Спочатку має затихнути зброя, а потім можуть розпочатися дискусії", — зазначив Мерц.

Естонія. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна каже, що Путін легко міг би зупинити вогонь будь-якої миті, але, ймовірно, він цього не хоче.

"Тепер він, ймовірно, розставляє нову пастку, використовуючи Туреччину як посередник, щоб розпочати якісь двосторонні переговори", — сказав естонський дипломат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Кремлі озвучили умови для переговорів щодо України. Помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що запропоновані Росією переговори щодо ситуації в Україні мають враховувати результати зустрічей, перерваних у 2022 році.