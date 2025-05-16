Политолог и эксперт о шансах заставить Россию согласиться на прекращение огня раньше осени

И кратко по первому этапу "переговоров" — ожидаемо безрезультатному (ибо результата не ожидали ни мы, ни Кремль).

Ясно, что таким образом (не отказываясь от диалога, но без всяких результатов) Путин затягивает ситуацию. Он ждет как минимум осени – когда Украина потеряет еще больше и будет еще худший порог вхождения в переговорный процесс. Ну и еще Путин явно ждет, чтобы Трампу окончательно надоела история с этой войной. То есть задача-минимум для Путина – таким образом расколоть союзников Украины, чтобы в результате была коалиция Европы и Украины, а Америка отстранилась до роли пассивного наблюдателя. Никакого участия в финансировании, в поддержке оружием, в санкциях, в любом другом способе принуждения России к перемирию.

Но, думаю, Путин все же допускает возможность прекращения огня раньше осени. Однако, конечно, не как результат соглашения с украинскими властями и тем более не результат давления союзников. Это должно выглядеть как плод гениальной стратегии лично Путина. Именно поэтому Путину нужна встреча с Трампом. И желательно, чтобы это произошло раньше, чем состоится встреча с Зеленским. Тогда Зеленский будет демонстративно поставлен перед фактом. И Украина станет объектом договоренностей, но не равноправным участником. Тем более не стороной, выдвигающей какие-то требования.

Дополнительная цель максимально долгого удержания ситуации во взвешенном состоянии — "вот-вот могут договориться, вот-вот прекратят стрелять" — это уменьшить для Европы актуальность максимальной поддержки Украины, вложения в нашу оборону. А смысл пичкать Украину оружием и снарядами, если буквально сегодня-завтра все может прекратиться? И главное, это уводит европейцев от простого мнения, что эта война может быть долгой. И зацепит постепенно всех.

Я о реплике Мединского по поводу Швеции (которую Россия, оказывается, затянула в 21-летнюю войну, в результате которой Швеция перестала быть "великой державой"). Это очень показательно в плане представлений российской элиты о "величии". Развитая, культурная, комфортная, дружественная к людям Швеция в этой системе координат – "не величественная страна", а сибирский загаженный выродок – "величественная страна".

Источник: пост Алексея Голобуцкого в Facebook